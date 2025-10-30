為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市圖青埔智慧科技分館 啟用

    2025/10/30 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

    桃園市政府推動智慧城市與閱讀文化並進，於中壢青埔「亞矽IoT展廳」打造「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」，融合自然景觀與科技美學設計，館內藏書逾二萬三千冊，涵蓋期刊、兒童讀物與人工智慧主題館藏，市府教育局昨舉行啟用典禮，宣告明天起至十一月十四日試營運。

    市長張善政表示，青埔智慧科技分館是桃園首座結合AI與自動化的智慧型圖書館，不僅展示未來圖書館樣貌，也象徵桃園邁向智慧城市的重要里程碑。

    青埔智慧科技分館導入全國首創六大智慧閱讀設施，包括機器人預約自助取書區、AI互動書牆、智慧尋書系統、盤點機器人、小書僮導引機器人與電子紙閱讀器自助借閱櫃等智能設施，讓民眾享受科技閱讀新體驗，未來也將結合鄰近樂天桃園棒球場資源，推出主題日好康等優惠活動。

    國立公共資訊圖書館長馬湘萍出席啟用典禮表示，青埔智慧科技分館充分體現智慧圖書館的理念，結合AI互動、機器人取書與智能推薦等應用，讓閱讀者能更直覺地找到適合的書籍與主題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播