桃市圖青埔智慧科技分館 啟用

桃園青埔智慧科技分館開館，六大智能服務啟動成閱讀亮點。（記者李容萍攝）

桃園市政府推動智慧城市與閱讀文化並進，於中壢青埔「亞矽IoT展廳」打造「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」，融合自然景觀與科技美學設計，館內藏書逾二萬三千冊，涵蓋期刊、兒童讀物與人工智慧主題館藏，市府教育局昨舉行啟用典禮，宣告明天起至十一月十四日試營運。

市長張善政表示，青埔智慧科技分館是桃園首座結合AI與自動化的智慧型圖書館，不僅展示未來圖書館樣貌，也象徵桃園邁向智慧城市的重要里程碑。

青埔智慧科技分館導入全國首創六大智慧閱讀設施，包括機器人預約自助取書區、AI互動書牆、智慧尋書系統、盤點機器人、小書僮導引機器人與電子紙閱讀器自助借閱櫃等智能設施，讓民眾享受科技閱讀新體驗，未來也將結合鄰近樂天桃園棒球場資源，推出主題日好康等優惠活動。

國立公共資訊圖書館長馬湘萍出席啟用典禮表示，青埔智慧科技分館充分體現智慧圖書館的理念，結合AI互動、機器人取書與智能推薦等應用，讓閱讀者能更直覺地找到適合的書籍與主題。

