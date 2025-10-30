桃園敬老卡搭台鐵 明年單趟補助增至70元

桃園持敬老愛心卡搭乘台鐵列車，明年起單趟補助由卅元調高至七十元。（記者謝武雄攝）

台鐵票價從六月廿三日起調漲廿六．八％，但桃園市敬老愛心卡仍維持單趟補助卅元，引發市議員關切；桃園市政府精算後決定將補助由卅元增加到七十元，明年度補助預算由五千萬調高至八千四百萬元，同時可持敬老愛心卡騎乘YouBike 2.0E，估計增加五百萬元經費。

昨天適逢重陽節，市長張善政在市政會議中宣布二項政策將從明年元旦起實施，是市府送給老人家的重陽節禮物。

請繼續往下閱讀...

逾9成長者 搭乘往返台北、新竹

張善政表示，過去持敬老愛心卡搭台鐵，每趟最多補助卅元，但今年台鐵票價調漲，像是從桃園往返台北、新竹的短途車程已經超過補助金額，經過分析，逾九成桃園長輩搭乘這些路線，市府因此決定將補助金額提高到七十元，讓長輩不論是在市區內移動，還是跨縣市出遊、就醫，都能從容使用敬考愛心卡。

同時開放騎乘YouBike 2.0E

張善政指出，其次是開放敬老愛心卡適用YouBike 2.0E電輔車，由於電輔車騎乘省力、操作簡便，特別適合中高齡族群使用，未來長輩可直接用敬老愛心卡租借電輔車，前二小時每卅分鐘扣廿元，其後每卅分鐘扣四十元；若卡內點數不足，系統可自動混合支付。

桃園敬老愛心卡每個月提供八百點（復興區一千點，每一點相當於一元），共發出四十七萬張，如果每張卡八百點每個月都用完，一年所需預算達四十五億元，實際上今年敬老愛心卡預算約四．五億元，而隨著開放的項目愈來越多，預算將水漲船高，以愛心計程車為例，一年貼補金額就達一．五億元，這也是議員要求敬老愛心卡八百點可用於掛號費，市府遲遲不敢點頭的原因。

目前六都敬老愛心卡，除了台南，其他五都都有補助搭乘台鐵（單趟），其中台北市最高補助一五〇元、高雄五十元，台中四十五元、新北卅元；桃園增加到七十元後，補助僅次於台北市。

對於敬老愛心卡點數隨台鐵漲價調整一事，在九月的市議會臨時會中，市議員黃婉如、陳韋曄都以台中市已經調高到四十五元，希望市府跟進，張善政於施政報告時表態點數隨台鐵票價調整屬合理作法，為這二項政策實施埋下伏筆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法