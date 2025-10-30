為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園敬老卡搭台鐵 明年單趟補助增至70元

    2025/10/30 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園持敬老愛心卡搭乘台鐵列車，明年起單趟補助由卅元調高至七十元。（記者謝武雄攝）

    桃園持敬老愛心卡搭乘台鐵列車，明年起單趟補助由卅元調高至七十元。（記者謝武雄攝）

    台鐵票價從六月廿三日起調漲廿六．八％，但桃園市敬老愛心卡仍維持單趟補助卅元，引發市議員關切；桃園市政府精算後決定將補助由卅元增加到七十元，明年度補助預算由五千萬調高至八千四百萬元，同時可持敬老愛心卡騎乘YouBike 2.0E，估計增加五百萬元經費。

    昨天適逢重陽節，市長張善政在市政會議中宣布二項政策將從明年元旦起實施，是市府送給老人家的重陽節禮物。

    逾9成長者 搭乘往返台北、新竹

    張善政表示，過去持敬老愛心卡搭台鐵，每趟最多補助卅元，但今年台鐵票價調漲，像是從桃園往返台北、新竹的短途車程已經超過補助金額，經過分析，逾九成桃園長輩搭乘這些路線，市府因此決定將補助金額提高到七十元，讓長輩不論是在市區內移動，還是跨縣市出遊、就醫，都能從容使用敬考愛心卡。

    同時開放騎乘YouBike 2.0E

    張善政指出，其次是開放敬老愛心卡適用YouBike 2.0E電輔車，由於電輔車騎乘省力、操作簡便，特別適合中高齡族群使用，未來長輩可直接用敬老愛心卡租借電輔車，前二小時每卅分鐘扣廿元，其後每卅分鐘扣四十元；若卡內點數不足，系統可自動混合支付。

    桃園敬老愛心卡每個月提供八百點（復興區一千點，每一點相當於一元），共發出四十七萬張，如果每張卡八百點每個月都用完，一年所需預算達四十五億元，實際上今年敬老愛心卡預算約四．五億元，而隨著開放的項目愈來越多，預算將水漲船高，以愛心計程車為例，一年貼補金額就達一．五億元，這也是議員要求敬老愛心卡八百點可用於掛號費，市府遲遲不敢點頭的原因。

    目前六都敬老愛心卡，除了台南，其他五都都有補助搭乘台鐵（單趟），其中台北市最高補助一五〇元、高雄五十元，台中四十五元、新北卅元；桃園增加到七十元後，補助僅次於台北市。

    對於敬老愛心卡點數隨台鐵漲價調整一事，在九月的市議會臨時會中，市議員黃婉如、陳韋曄都以台中市已經調高到四十五元，希望市府跟進，張善政於施政報告時表態點數隨台鐵票價調整屬合理作法，為這二項政策實施埋下伏筆。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播