為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    與豬販座談 何欣純︰做市長 要解決問題

    2025/10/30 05:30 記者蘇孟娟、許國楨／台中報導
    立委何欣純跟豬肉業者座談，強調「做市長，就要解決問題」。 （記者許國楨攝）

    立委何欣純跟豬肉業者座談，強調「做市長，就要解決問題」。 （記者許國楨攝）

    台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調也屢傳疏漏，疫調資訊更是一變再變，遭各界撻伐錯失防疫時間，台中市立委何欣純昨出手，拜訪中興大學請益討論廚餘去化新技術，另跟市場豬肉販賣業者座談了解衝擊，她強調，將轉達相關建議給中央，期與地方一起合作努力度過難關，強調「做市長，就要解決問題」。

    向學者請益廚餘去化

    何欣純指出，台中市廚餘處理竟挖了十一處土坑，在沒有防護、直接曝曬、掩埋，讓大量未經處理過的廚餘「野地現曝」，環境惡臭噁心，而且都是在原縣區，除了讓市民怵目驚心，更憂環境污染，甚至影響健康，她已拜訪中興大學校長詹富智，了解中研院院士楊秋忠開發的酵素處理技術能在短時間內把廚餘處理成有機肥料，盼能解決廚餘去化問題。

    另與包括屠宰、運輸、分切加工、肉品拍賣及傳統市場豬肉攤商等業者座談，了解相關產業困境，將把建議帶回中央，儘速提出支援方案，讓受衝擊的產業能夠度過難關。

    已確定代表民進黨參選明年台中市長選舉的何欣純更意有所指說，「做市長，就要解決問題」，要有解決問題的能力與魄力，該做的事不能拖。

    台中豬瘟防疫荒腔走板，立委何欣純展行動力，跟豬肉業者座談。（記者許國楨攝）

    台中豬瘟防疫荒腔走板，立委何欣純展行動力，跟豬肉業者座談。（記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播