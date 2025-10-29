為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部明年進行6個月觀察／輕症直奔大醫院 自付額擬增至1200元

    2025/10/29 05:30 記者邱芷柔、林志怡／台北報導
    未經轉診就直奔醫學中心的就診者，明年擬收取最高5成部分負擔，民眾自付額上看1200元。 （資料照，記者許麗娟攝）

    為落實分級醫療，衛福部長石崇良指示，明年起將針對醫學中心輕症就醫比例進行六個月觀察，若成效不彰，最快七月起將依「健保法」第四十三條規定，對未經轉診就直奔醫學中心的就診者，收取最高五成部分負擔，民眾自付上看一千兩百元。

    醫學中心門診量逐步下修

    這項政策配合今年上路的「個別醫院總額」制度，時任健保署長的石崇良強調醫學中心門診量須降至五十五％以下，回歸重症與急診照護。健保署醫務管理組長劉林義說，年底前將與各醫院協商訂出減量目標與輕症定義，未來將再逐步下修門診量。

    劉林義說，第一階段將觀察各大醫院輕症比例是否下降，若改善顯著，不會進入第二階段；若未見起色，才會啟動調整。初步規劃排除重大傷病、放化療與OPAT（門診抗生素治療）等必要門診，其餘列入輕症評估，相關標準將與醫界協商，並在執行前加強宣導，落實分級就醫觀念。

    明年推動保障兒童看診點值

    此外健保總額制度是先訂預算、後分配，若醫療服務量過多，點值就會被稀釋。劉林義說，明年也將推動「〇至六歲兒童醫療量能保障」，從總額中切出二四九億元，保障兒童看診點值為一點一元，不分科別與院所層級，讓診所與醫院皆有誘因投入兒童照護。

    林口長庚副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵表示，希望未來一點一元也能擴及青少年族群。

