北市人口跌幅全台最高 新生兒月增不到千人

台北市長蔣萬安自豪友善育兒政策，在去年創下新生兒人數高峰，但今年八、九月卻跌破千人。（資料照，記者廖振輝攝）

去年跌破250萬 今年剩244萬 民政局︰少子化長期趨勢 遷出與房屋稅2.0有關

台北市人口在二〇二三年五月回升超過二五〇萬人後，曾一度達到二五一萬餘人，之後逐月下降，去年九月跌破二五〇萬大關，今年九月只剩二四四萬餘人，人口減少二．二一％是全台最多；台北市長蔣萬安去年面對人口減少問題曾說，友善育兒政策奏效，新生兒人數逆勢增加，但不敵大環境少子化壓力，新生兒逐月減少，九月是連續第二個月不到千名，連遷出的人數也持續增加中。民政局表示，新生兒減少受長期趨勢影響，人口遷出研判與房屋稅差別稅率有關，但北市日間活動人口比夜間停留人口多六五．二萬人，仍是「日間活動核心」與「產業核心」。

請繼續往下閱讀...

日間活動 比夜間停留多65.2萬人

根據最新統計資料，台北市今年九月底人口為二四四萬二九九一人，與去年九月二四九萬八二一〇相比，減少二．二一％是全台最多，僅低於離島金門縣的二．八四％、連江縣的二．四三％。遷入一萬〇四七六人、遷出一萬四一〇六人，都較去年九月遷入一萬二八〇三人、遷出一萬六六四七人減少。新生兒為九八八名，繼八月九六一名後，連續兩個月不到千名。

人口年減2.21％ 全國僅低於金馬

民政局指出，新生兒減少與長期趨勢有關，包括少子化、育齡婦女人數遞減、晚婚晚生，還有經濟壓力。市府除了擴大辦理聯誼活動，協助有結婚意願但缺乏適婚對象的民眾外，也強化育兒支持，包括助您好孕、助養政策如生育獎勵金加倍送、孕婦乘車金補助、擴大定點臨托、私幼學費補助、友善育兒事業表揚與社宅育兒家庭協助方案與幸福住宅專案等，營造整體友善育兒環境，減輕家長經濟負擔。

市府︰擴大辦聯誼 強化育兒支持

至於今年遷出人口急遽增加，民政局推測與房屋稅差別稅率新制有關，自住與非自住稅額至少增加一．六七倍，為適用自住稅率，屋主本人、配偶或直系血親須設籍，造成遷出人數增加。長期因素則與北市房價所得比高升，使市民優先購置新北市、桃園市等鄰近縣市房產。

軌道交通便捷 北北基桃一日生活圈

民政局強調，北北基桃一日生活圈發展日趨完整，軌道交通網路發達，大幅降低人口移動的障礙，依照電信信令人口統計，台北市平日日間活動人口比夜間停留人口多出六五．二萬人，呈現都市發展自然的外溢現象，這不代表城市發展衰退，台北市仍是大台北地區「日間活動核心」與「產業核心」地位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法