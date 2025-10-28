為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市人口跌幅全台最高 新生兒月增不到千人

    2025/10/28 05:30 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安自豪友善育兒政策，在去年創下新生兒人數高峰，但今年八、九月卻跌破千人。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安自豪友善育兒政策，在去年創下新生兒人數高峰，但今年八、九月卻跌破千人。（資料照，記者廖振輝攝）

    去年跌破250萬 今年剩244萬 民政局︰少子化長期趨勢 遷出與房屋稅2.0有關

    台北市人口在二〇二三年五月回升超過二五〇萬人後，曾一度達到二五一萬餘人，之後逐月下降，去年九月跌破二五〇萬大關，今年九月只剩二四四萬餘人，人口減少二．二一％是全台最多；台北市長蔣萬安去年面對人口減少問題曾說，友善育兒政策奏效，新生兒人數逆勢增加，但不敵大環境少子化壓力，新生兒逐月減少，九月是連續第二個月不到千名，連遷出的人數也持續增加中。民政局表示，新生兒減少受長期趨勢影響，人口遷出研判與房屋稅差別稅率有關，但北市日間活動人口比夜間停留人口多六五．二萬人，仍是「日間活動核心」與「產業核心」。

    日間活動 比夜間停留多65.2萬人

    根據最新統計資料，台北市今年九月底人口為二四四萬二九九一人，與去年九月二四九萬八二一〇相比，減少二．二一％是全台最多，僅低於離島金門縣的二．八四％、連江縣的二．四三％。遷入一萬〇四七六人、遷出一萬四一〇六人，都較去年九月遷入一萬二八〇三人、遷出一萬六六四七人減少。新生兒為九八八名，繼八月九六一名後，連續兩個月不到千名。

    人口年減2.21％ 全國僅低於金馬

    民政局指出，新生兒減少與長期趨勢有關，包括少子化、育齡婦女人數遞減、晚婚晚生，還有經濟壓力。市府除了擴大辦理聯誼活動，協助有結婚意願但缺乏適婚對象的民眾外，也強化育兒支持，包括助您好孕、助養政策如生育獎勵金加倍送、孕婦乘車金補助、擴大定點臨托、私幼學費補助、友善育兒事業表揚與社宅育兒家庭協助方案與幸福住宅專案等，營造整體友善育兒環境，減輕家長經濟負擔。

    市府︰擴大辦聯誼 強化育兒支持

    至於今年遷出人口急遽增加，民政局推測與房屋稅差別稅率新制有關，自住與非自住稅額至少增加一．六七倍，為適用自住稅率，屋主本人、配偶或直系血親須設籍，造成遷出人數增加。長期因素則與北市房價所得比高升，使市民優先購置新北市、桃園市等鄰近縣市房產。

    軌道交通便捷 北北基桃一日生活圈

    民政局強調，北北基桃一日生活圈發展日趨完整，軌道交通網路發達，大幅降低人口移動的障礙，依照電信信令人口統計，台北市平日日間活動人口比夜間停留人口多出六五．二萬人，呈現都市發展自然的外溢現象，這不代表城市發展衰退，台北市仍是大台北地區「日間活動核心」與「產業核心」地位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播