多所大學提供多元補助 協助減壓求學

台中朝陽科大一名清寒學生想辦休學，卻因繳不出一萬八千元學費走上絕路，市議員李天生批評學校太無情。（記者陳建志攝）

對於弱勢學生的學雜費，教育部予以減免，許多大學除急難救助金外，另有多元補助，讓經濟弱勢學生能在多元扶持下學習。

東海大學及中山醫學大學註冊前會通知學生各式補助資源，讓學生不漏接補助資訊，更針對申請補助學生定期追蹤。

中興大學、東海大學、逢甲大學及中山醫大均有多元補助，興大設有「助學功德金」，提供特殊境遇學生每學期二到五萬元；東海大學校牧室募款設「愛心奉獻金」，去年幫助卅三名有需要的弱勢生，中山醫大會媒合學生申請「經濟不利學生學習輔導獎助金」，系上或行政單位另提供工讀時數；逢甲大學亦設立多元獎助學金，幫助學生減壓學習。

為避免學生錯失補助資源，東海大學每學期註冊前均會提醒學生相關補助訊息；中山醫大除新生入學時提供相關資訊，更逐一發e-mail通知學生。

成大學務長洪良宜表示，近兩年來，凡首次申請校內經濟補助的學生，皆由學務長親自晤談，至今已超過三百人。透過「導生e點通」系統，導師可以即時掌握學生的經濟與學習狀況，及早發現與關懷。

成大教務長沈聖智指出，以註冊端來說，學生若主張有學費繳交困難，不須證明都會同意延遲繳交。針對本就欲休學的學生，即使開學後才註冊，學生僅要繳交五％手續費。

淡江大學則透過建立經濟風險早期辨識機制，並輔以導師與教職員教育訓練以提升辨識與協助能力，更整合資源以「一站式協助服務」模式服務學生。

