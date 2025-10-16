自由日日Shoot》清寒生繳不出1.8萬學費尋短 民代痛批朝陽科大冷酷無情

台中朝陽科大一名清寒學生想辦休學，卻因繳不出一萬八千元學費走上絕路，市議員李天生批評學校太無情。（記者蔡淑媛翻攝）

校方：遺憾錯失協助機會

台中朝陽科大李姓大二男同學，因家中清寒想要休學先當兵，早日工作賺錢養家，卻因繳不出一萬八千元學費無法休學，隔天跳樓輕生。台中市議員李天生昨天痛批學校冷酷無情，若能主動詢問，有機會挽救寶貴的生命；校方表示，當天承辦窗口人員未發現異狀，李生也未表明經濟有困難，遺憾錯失協助機會。

外公、外婆拒收榮譽畢業證書

李生的外公、外婆昨指出，校方事後要在李生的葬禮頒發榮譽畢業證書，也說學費能申請補助，簡直像在家屬傷口灑鹽。他們拒收並痛心說實在太諷刺，現在說再多也喚不回愛孫性命。因還有個就讀高中的弟弟，外婆說，弟弟還小，希望事件到此為止。

李同學的外公向市議員李天生投訴，孫子因家中經濟狀況不好，九月卅日前往學校辦理休學，希望提早當兵，服役後投入職場賺錢，不過校方要求繳交三分之一學費、約一萬八千元，因沒有錢繳納，無法辦理休學，心情沮喪，返家和阿嬤告別後，隔天跳樓輕生，家屬無法接受。

男大生想休學當兵 賺錢養家

台中市府社會局表示，李生自幼父母行蹤不明，與弟弟從小由外公、外婆撫養長大，為中低收入戶，外公罹患淋巴癌及鼻咽癌，左耳聽力受損，仍擔任保全工作養家，外婆手指有類風濕關節炎，目前每月約領一萬多元社福補助。

李天生強調，李同學一年級時就經常因要打工賺取生活費而曠課，也曾申請學雜費減免，當天他來申請休學，校方如果能主動詢問「是什麼原因要休學？」「有沒有可以幫忙的地方？」相信有機會接住這個學生，事後才說有協助機制都太慢了。

朝陽科大強調，學生若在九月十五日開學前辦休學，不用繳任何費用，因李同學九月卅日開學後才來辦理休學，繳納金額完全依教育部學雜費收取辦法規定辦理，並非校方額外收取。未來將督促業務承辦單位，針對辦理休退學學生，主動詢問並關心，避免憾事發生。

教育部技職司長楊玉惠指出，學校教務與學務間橫向聯繫不足是關鍵問題。「校方理應知悉」學生上學期曾申請減免，即可判定其經濟困難並主動提供協助，但此次未落實，致「漏接學生」。教育部已要求學校檢討亡羊補牢，呼籲各校對曾申請減免或列冊低收入學生應持續追蹤，避免悲劇重演。

李生外婆無法接受校方要在葬禮頒發榮譽畢業證書，認為根本是在家屬傷口灑鹽。 （記者蔡淑媛攝）

