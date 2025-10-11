（台南）龍崎黑森林健走 親子學做竹筒飯

龍崎健走活動讓大小朋友體驗做竹筒飯。（記者吳俊鋒攝）

昨天雙十節，台南龍崎公所在「台南後花園」秘境之稱的黑森林舉辦健走活動，也有懷舊童玩與食農教育，親子品嘗古早味的草仔粿、竹筒飯，氣氛熱烈。台南市政府則舉辦升旗典禮慶祝「國家生日快樂」。

健走從龍崎中坑的大溪清水宮出發，順著黑森林步道走到與關廟東勢交界處折返，來回逾兩公里，並有補給站，還有生態導覽，帶來結合自然教育的知性之旅。

健走活動並推出表演節目，小農市集展售地方特產，包含草仔粿、竹筒飯受歡迎，且民眾自己特調夢幻飲料，另有香氛體驗，活動精彩。龍崎區長陳新澈說，「可果美黑森林步道」秘境，沿途種滿桃花心木，綠意盎然，值得推廣。

台南市長黃偉哲在雙十升旗典禮致詞祝福「國家生日快樂」，他說，升旗典禮象徵守護台灣自由民主及捍衛國家主權，他也強調從國家到城市，最堅實珍貴的力量就是團結，從楠西地震到丹娜絲風災，台南人展現堅韌與團結的精神，讓城市迅速復原，受災的七股西勢與大北門區民更前往花蓮光復救災，發揮「人飢己飢、民胞物與」的精神。

