    首頁 > 生活

    旅館收容430人次災民 志工中秋住宿率5成

    2025/10/08 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    中秋連假過後，光復車站昨天仍湧入大量志工。 （記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉因堰塞湖潰流重創，全國各地民眾自發性化身「超人」湧入救災，不少人當日來回，也有人選擇留宿當地，隔日再戰。花蓮縣旅館商業同業公會表示，扣除政府主導的災民收容、重機具志工及部分救難人員，中秋連假前兩天住宿率達五至六成。

    花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，加入公會的一一五家旅館，配合政府收容災民、重機具志工及部分救難人員；其中廿家業者，因為地理位置較近，成為主要收容的旅館業者，住房率六成以上，甚至滿房。災民住宿費用由中央「七＋七」補助（最多可住宿十四天），重機具由各部會聯繫處理，部分救難人員則是縣府處理。

    張琄菡指出，災後迄今，旅館收容災民約四三〇人次，其餘房客，主要是來自全國各地的志工，中秋連假前兩天平均住房率約五至六成，最後一天因為收假，住宿率降至四成以下。考量志工都是自費來花蓮幫忙，業者未以連假房價收費，價格落在一、兩千元左右。

    台鐵統計，中秋三天連假光復車站各日進出人次，分別為五萬一二四〇、四萬五九六三、二萬八五四六人次，總計十二萬五七四九人次，推估約六．二萬人支援救災。

