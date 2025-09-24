「孕婦吃止痛藥增胎兒自閉症風險」美國兒醫譴責川普言論／台灣婦產科醫學會：乙醯胺酚為相對安全成分

美國總統川普聲稱，孕期服用含乙醯胺酚（acetaminophen）的常見止痛藥，與胎兒自閉症風險「非常顯著增加」有關，遭美國兒醫團體譴責。（彭博）

2025/09/24 05:30

〔編譯陳成良、記者邱芷柔／綜合報導〕美國總統川普聲稱孕期服用含乙醯胺酚（acetaminophen）成分的止痛藥，與新生兒自閉症風險「非常顯著增加」有關，乙醯胺酚是美國「泰諾」（Tylenol）和台灣家庭常備的「普拿疼」等品牌止痛藥主成分。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈直言，乙醯胺酚是孕婦止痛、退燒相對安全藥物，「自閉症原因很多，川普不是醫生，也不是科學家，他是政治家，所以這個不用聽他的。」

美FDA局長也幫川普背書

川普廿二日在白宮記者會上投下震撼彈，他指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）將提醒醫師，孕婦若服用止痛藥「泰諾」，恐增加新生兒自閉症風險。此番言論隨即遭美國兒科學會與婦產科醫學會等數十個醫療團體譴責。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，陪同出席的美國食品暨藥物管理局（FDA）局長馬卡瑞（Marty Makary）也為此政策背書，他指出，包含波士頓出生世代研究、護士健康研究等多項學術成果，已證實產前使用乙醯胺酚與過動症（ADHD）及自閉症譜系障礙之間存在「因果關係」，並強調「我們現有數據已不容忽視」。

泰諾被點名 製造商反彈

然而泰諾製造商康泰（Kenvue）隨即發表聲明「強烈反對」，強調「獨立、可靠的科學明確顯示，服用乙醯胺酚不會導致自閉症。」重申乙醯胺酚是「孕婦最安全的止痛藥選項」。

馬偕醫院婦產科主治醫師黃建霈指出，乙醯胺酚是目前孕婦止痛、退燒的相對安全藥物，「比其他許多藥都還安全。臨床上用了這麼多年，也用了那麼多人，也沒聽到怎樣。」他補充，在許多國家孕婦用藥都有登記，一旦發生不良事件就會通報。

黃建霈強調，藥物的使用原則就是「該用才用，不該用也不是說拿來當糖果吃」，孕婦若有疑慮，應與醫師討論評估。

他舉例，常見如頭痛、感冒喉嚨痛，醫師多會開立乙醯胺酚，相較之下，布洛芬等非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）不僅容易傷胃，孕晚期使用還可能影響胎兒腎功能、造成羊水不足，甚至導致動脈導管過早關閉。若與嗎啡、鴉片類止痛藥相比，副作用更大，「乙醯胺酚已經算相對安全，只要按照建議使用、有需要才用」。

