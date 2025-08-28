北市公館圓環9/13拆除 改成正交路口

台北市政府昨天宣布，公館圓環拆除、公車地下專用道填平工程九月十三日凌晨起動工，預計十一月下旬完工。（資料照）

填平公車地下專用道工程 不佔用平面車道 11月下旬完工

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府昨天宣布，公館圓環拆除、公車地下專用道填平工程九月十三日凌晨起動工，將七岔路口改成正交路口、公車行駛平面專用道，二階段工程估需費時六十五天，第一階段封填地下道、第二階段拆除圓環地上物設施，目前正在進行籌備、交通維持計畫宣導作業，施工期間將避開上下班交通尖峰，羅斯福路、基隆路口維持既有車道通行，預計十一月下旬完工。

動線複雜 連7年事故熱點第一

交通管制工程處副處長黃惠如表示，羅斯福路、基隆路口交通動線複雜、圓環內汽機車嚴重交織，連續七年位居全市交通事故熱點第一，今年一月至五月依然高居肇事傷亡首位，也是去年全國事故嚴重度最高的路口。主要事故類型以同向直行擦撞七成佔大宗，原因諸如直行車彎繞幅度不同、直行車與左轉車交織、左轉停等溢流，改成正交路口，簡化行車動線、減少行人徒步距離，降低事故風險潛力達六成三。此外，公車專用地下道雖填平，仍保留大客車專用道，只是改成平面型式，未來現行福和橋及基隆路公車，也會規劃進入羅斯福路平面公車專用道。

羅斯福路、基隆路維持既有車道

工務局新建工程處規劃設計科長陳百慶說明，工程分二階段進行，第一階段封填地下道工程包含南北側人行地下道及車行地下道分層封填，以及管線降埋施工、拆除引道段鋼筋混凝土護欄與地上物設施等，約需四十四天，早上八點至晚間六點、凌晨零時至清晨六點施工，不佔用平面車道、公車改道平面，將設改道牌面並派義交疏導。

先封填地下道 再拆圓環地上物

第二階段平面道路工程涉及拆除圓環地上設施、北側人行地下道地面出入口雨遮打除、路面瀝青混凝土刨鋪、永久路型繪設臨時標線、標誌，約需廿一天，凌晨零時至清晨六點施工，夜間施工會佔用羅斯福路外側一車道，清晨六點前撤除相關交維設施，白天維持既有車道通行。

不過，新工處、交工處坦言，由於公車改成行駛平面，道路容量受到施工影響會略為降低，車流較為壅塞，可多搭乘大眾運輸或提早出門、提前改道行駛，往返雙北的民眾，建議分流進出替代動線，新北市永和區往返台北市可以永福橋替代銜接辛亥路；新北市新店區往返台北市，於景隆街銜接興隆路二段、辛亥路、辛亥隧道至基隆路。

