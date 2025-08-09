官我什麼事》藍色公路觀光船 遇災變身備援船

交通部航港局長葉協隆表示，「基隆－石垣」定期航線9月中旬開航，船票價格也會較空運低。（記者張家睿攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕花東交通易受天候影響，交通部建立「三小時疏運SOP」，災後三小時內即可啟動陸海空跨運具應變、隔天即有船，線上訂位系統已在六月完成升級。另外，話題性高的「基隆─石垣」航線，船舶今日將抵達基隆，航港局長葉協隆表示，船票價格會比空運低，預計九月中旬開航。

災後疏運訂位系統升級 3小時內排定航班

葉協隆接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，過去東部天災後疏運應變較慢，民眾反映，災後疏運船隻往往要等三天，經過檢討改善後，已能在決定啟動海運備援的三小時內排定航班，隔天至少提供一航次蘇花船班。以去年康芮颱風為例，當時派出凱旋三號，開航蘇花一航班（來回各一航次），可搭乘三六八名乘客。

首艘全國觀光示範船 交部可全權調派

葉協隆指出，疏運訂位系統六月完成升級，遭天災延宕行程的旅客只要掃描QR Code，即可查詢多艘備援船班、線上訂位與取消，系統也支援無障礙座位與外籍人士訂位。

此外，台灣是海洋國家，希望發展海洋觀光，航港局籌備全台首艘觀光示範船，預計二○二九年建造完成。葉協隆形容此船為「台灣國內類郵輪」，噸位約八千噸，規劃設有餐廳、遊憩與舒適空間，規劃三百席鋪位、兩百席座位。災害發生時，還可即時投入疏運兼載汽車及貨物，兼顧觀光及備援功能，交部可全權調派。

基隆─石垣9月中旬開航 票價比空運低

藍色公路今年下半年新增兩條定期航線。「基隆─石垣」將於九月中旬開航，葉協隆說明，航程約七小時，每週三航班，票價低於空運，航線船舶預計今日抵達基隆港。該航線由「八重山丸渡輪」執航，總噸位逾兩萬一千噸，可載五四五人、七十輛小客車與一五○輛八噸卡車，客艙皆為臥舖，設有餐廳與娛樂室等。葉表示，該船規模接近小型郵輪。

另一條「安平─馬公」固定航線本週啟航，每週二、五各有一班，航程約二．五小時。

此外，葉表示，七月已完成「基隆─花蓮」觀光試辦航班，旅客回饋良好，為藍色公路推廣注入信心；八月將啟動「布袋─澎湖─金門」與「基隆─澎湖」試辦航班，歡迎旅客體驗。

