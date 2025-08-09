為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    官我什麼事》藍色公路觀光船 遇災變身備援船

    交通部航港局長葉協隆表示，「基隆－石垣」定期航線9月中旬開航，船票價格也會較空運低。（記者張家睿攝）

    交通部航港局長葉協隆表示，「基隆－石垣」定期航線9月中旬開航，船票價格也會較空運低。（記者張家睿攝）

    2025/08/09 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕花東交通易受天候影響，交通部建立「三小時疏運SOP」，災後三小時內即可啟動陸海空跨運具應變、隔天即有船，線上訂位系統已在六月完成升級。另外，話題性高的「基隆─石垣」航線，船舶今日將抵達基隆，航港局長葉協隆表示，船票價格會比空運低，預計九月中旬開航。

    災後疏運訂位系統升級 3小時內排定航班

    葉協隆接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，過去東部天災後疏運應變較慢，民眾反映，災後疏運船隻往往要等三天，經過檢討改善後，已能在決定啟動海運備援的三小時內排定航班，隔天至少提供一航次蘇花船班。以去年康芮颱風為例，當時派出凱旋三號，開航蘇花一航班（來回各一航次），可搭乘三六八名乘客。

    首艘全國觀光示範船 交部可全權調派

    葉協隆指出，疏運訂位系統六月完成升級，遭天災延宕行程的旅客只要掃描QR Code，即可查詢多艘備援船班、線上訂位與取消，系統也支援無障礙座位與外籍人士訂位。

    此外，台灣是海洋國家，希望發展海洋觀光，航港局籌備全台首艘觀光示範船，預計二○二九年建造完成。葉協隆形容此船為「台灣國內類郵輪」，噸位約八千噸，規劃設有餐廳、遊憩與舒適空間，規劃三百席鋪位、兩百席座位。災害發生時，還可即時投入疏運兼載汽車及貨物，兼顧觀光及備援功能，交部可全權調派。

    基隆─石垣9月中旬開航 票價比空運低

    藍色公路今年下半年新增兩條定期航線。「基隆─石垣」將於九月中旬開航，葉協隆說明，航程約七小時，每週三航班，票價低於空運，航線船舶預計今日抵達基隆港。該航線由「八重山丸渡輪」執航，總噸位逾兩萬一千噸，可載五四五人、七十輛小客車與一五○輛八噸卡車，客艙皆為臥舖，設有餐廳與娛樂室等。葉表示，該船規模接近小型郵輪。

    另一條「安平─馬公」固定航線本週啟航，每週二、五各有一班，航程約二．五小時。

    此外，葉表示，七月已完成「基隆─花蓮」觀光試辦航班，旅客回饋良好，為藍色公路推廣注入信心；八月將啟動「布袋─澎湖─金門」與「基隆─澎湖」試辦航班，歡迎旅客體驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播