端節親子遊 認識習俗、探索生態

頑皮世界保育員為浣熊準備了爽口的水果冰粽餐。（南市觀旅局提供）

2025/05/30 05:30

觀旅局整合柳營尖山埤渡假村、學甲頑皮世界 推出一系列活動

〔記者蔡文居／台南報導〕端午節三天連假登場，台南市觀光旅遊局整合南市熱門景點，推出結合傳統文化與自然體驗的多元活動，其中，台糖柳營尖山埤渡假村與學甲頑皮世界野生動物園分別推出一系列豐富活動，讓大家共度難忘端午假期。市長黃偉哲邀請全國民眾攜家帶眷，一同走進自然、探索生態，度過一段兼具清涼與知性的假期時光。

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有植物染香囊DIY、立蛋及午時水

觀旅局表示，端午節假期特別推出一系列親子同遊的精彩活動，讓大小朋友都能在節日中感受傳統習俗的魅力，同時享受夏日清涼與自然生態的樂趣。柳營尖山埤渡假村推出融合節令文化與自然觀察的端午活動，包括「屬蛇者免門票」優惠、植物染香囊DIY、立蛋、午時水等體驗，讓遊客在歡樂中認識端午傳統。

此外，自六月七日至七月六日舉辦的「獨角仙童樂會」，更是暑假前夕的親子首選。活動包含戶外導覽「獨角仙的快樂工作假期」、室內課程「獨角仙及牠們的產地」、以及每晚七點半至八點半的免費夜間生態導覽，從昆蟲生態到土壤觀察，提供豐富的自然教育體驗。

結合「水漫金山寺」 打趣味水仗

觀旅局表示，頑皮世界野生動物園在連假期間正式開放《綠洲水樂園》，推出端午限定活動《動物粽動員》，結合「水漫金山寺」傳說與趣味水仗，為炎炎夏日增添清涼感受。園區也規劃蛇類解說活動，加強遊客對生態保育的認識。

台南頑皮世界《綠洲水樂園》正式開放。（南市觀旅局提供）

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