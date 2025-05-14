高雄9新創獲國家級AI算力 助傳產升級

高市府助攻新創，成功爭取大A+計畫Taipei-1算力資源，推動AI應用落地。（高雄市經發局提供）

2025/05/14 05:30

市府輔導爭取到Taipei-1超級電腦運算資源 應用於石化、大型工業等

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推動AI應用實質落地，經發局輔導九家新創團隊，爭取到經濟部「領航企業研發深耕計畫」提供的Taipei-1超級電腦運算資源，以AI技術對接大型工業、製造業及石化產業，協助傳產智慧升級。

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輝達將設AI主權辦公室 掀浪潮

市府與輝達（NVIDIA）合作，透過「高雄燈塔計畫」推動生成式主權AI技術，輝達並在高軟打造「Taipei-1」超級算力中心，預計在香蕉碼頭改裝的「5G AIoT共用辦公室」成立AI主權辦公室，掀起一股南部AI浪潮。

經發局長廖泰翔表示，今年以AI為主題，透過「建構亞灣創新生態系計畫」，攜手產業加速器StarFab、算力團隊「數位無限」，組隊向經濟部申請Taipei-1超級電腦資源，共有九家新創團隊成功爭取，包括詠鋐智能、十論科技、宇見智能、杰倫智能、方陣聯合、迪威智能、洞視科技、摩絡人工智慧及聯覺科技。

經發局︰AI創新 優化營運量能

廖泰翔強調，高雄產業多元，適合推動AI應用落地，此次爭取到Taipei-1算力資源導入，不只是科技加持，更是產業落地AI應用的重要契機。從ESG（環境、社會和公司治理）、石化、金屬、半導體到傳統紡織，均能以AI創新技術，實際優化營運量能。

經發局推動的「建構亞灣創新生態系計畫」，幫助新創打進供應鏈拿訂單，目前已有近七十家企業與新創投入，促成後續合作與募資金額超過二億元。

詠鋐智能執行長謝宗震指出，取得Taipei-1算力資源，將用於訓練生成式AI多模態模型，提升系統準確度，可廣泛應用於能源、石化、鋼鐵等重工業，特別是在石化廠危險區域的工安防護。

傳輝達設AI實驗室 市府未證實

此外，輝達執行長黃仁勳將於近日來台，外傳輝達首座海外總部可望落腳台北市，而高雄將設立一座AI實驗室，可能是結合香蕉碼頭的AI主權辦公室，擴大作為南部研發基地；經發局則強調尊重輝達布局，未予證實。

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