複賽吊車尾 嘉縣新港國中男排拚出全國亞軍

新港國中男排奪得全國乙級聯賽亞軍。（民眾提供）

2025/04/23 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港國中排球隊參加「一一三學年度國中排球乙級聯賽男生組比賽」上演驚奇之旅，在南區複賽吊車尾晉級全國決賽，在三年級混合一年級的七名主力球員輪替搭配，一路挺進冠軍戰，前天鏖戰高雄市前鎮國中以一比二惜敗，最後拿下亞軍。

教練以十二強奪冠 勉勵球員

球隊教練劉智全告訴球員，世界棒球十二強賽台灣隊原本被評比實力倒數第二，卻大爆冷門奪冠，以此勉勵球員「不要放棄，要盡力拚到最後一刻」；這次球隊吊車尾晉級決賽，球員在沒有心理壓力下，即使落後也不想放棄，拿下亞軍可說是創造奇蹟。

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身為球隊隊長馬侑新是排球、桌球雙棲球員，雖然他練習排球時間較少，但在決賽前加強鍛鍊運動能力與球技，提升攻擊能力，幫助球隊打出佳績。

其他隊員個個身手矯健，其中三位一年級隊員何珀維、詹智堯、謝廣樺在讀月眉國小時，曾勇奪國小五年級組全國冠軍，到新港國中後透過訓練不斷提升水準，在這次聯賽展現絕佳實力。

球隊這次在南區複賽吊車尾晉級全國決賽，全國決賽是十六強，先打分組賽，再以二勝一敗晉級前十二強，最後闖進冠亞軍戰對決前鎮國中，可惜最後以一比二落敗，拿下亞軍。

劉智全表示，三年級主力隊員畢業後，將以一年級球員為主，補強戰力，看好兩年後主力球員球技成熟，能再創佳績。

球員家長說，球員四處征戰常僅有一套球衣更換，還好多位家長熱心協助，加上學校支持經費，張羅住宿、交通等事宜，拿下全國亞軍可說是苦盡甘來，期盼未來有更多資源協助球隊訓練。

教育處：精進三級培訓 設立基訓站

縣府教育處表示，嘉縣各國中球隊今年成績表現佳，未來將精進於三級培訓，充實專任或助理教練，執行基訓站等作法。

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