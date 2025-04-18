3月低溫災損 雲林芒果爭取救助

2025/04/18 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕氣候異常，今年三月連續幾波冷氣團來襲加上降雨，造成雲林多鄉鎮種植的改良種芒果花絮受損結果率差，縣府農業處邀集相關單位會勘確定損失率達三成以上，函請農業部建議公告救助。

農業處指出，雲林改良種芒果種植面積約一六○公頃，其中林內鄉四十九公頃最多，其次為古坑鄉卅四公頃、斗六市卅一公頃，近來陸續接獲農民、公所反映，指今年芒果開花情況良好，本以為可以豐收，卻因三月冷氣團來襲，幾波高低溫差，加上降雨，花絮受損恐影響結果率。

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農業處前天邀集農糧署中區分署、台南區農業改良場、公所等單位會勘，確定損害率已超過三成，達到天然災害救助辦法門檻，函請農業部建議公告救助改良芒果，救助金額每公頃十萬元。

另南部傳出玉荷包荔枝、黑葉荔枝也因三月低溫霪雨受災，結果率不佳情況，農業部已公告救助。農業處表示，雲林並未接到荔枝農友反映，後續會再觀察。

農業處長魏勝德呼籲農友，若作物因天然災害受損，應立即向公所通報，也可利用「農產業天然災害現地照相APP」，將受災現場遠、近各拍一張以上照片上傳系統存證，以作為認定依據。

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