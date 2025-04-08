新豐山崎都計通檢 農業區擬變更住商

前竹北市民代表許育綸建議將山崎都計通盤檢討的埤塘規劃成公園用地，原地保留埤塘文化。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/08 05:30

新豐火車站前為中心 松林營區規劃變更商業區、社福、道路用地

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉山崎地區人口快速成長，學校及公共設施等需求大增，縣府正在辦理該區都市計畫第四次通盤檢討公開展覽，面積約二二七．五公頃，預計十六日召開兩場說明會，整體開發當中包括外界關切的現行松林營區及約廿九公頃農業區等變更。

請繼續往下閱讀...

縣府產業發展處表示，「擴大及變更新豐（山崎地區）都市計畫案」第三次通盤檢討，自二○一五年發布實施迄今，十年來山崎地區人口成長快速，計畫區都市發展用地已飽和，有必全面性通盤檢討，期讓土地使用活化，符合當地需求。

計畫面積227.5公頃 16日開說明會

此次通盤檢討範圍以新豐火車站前的市街為中心，分以忠信街、明新科大、台鐵南側約一百公尺，以及崎頂與忠孝村界處為界，計畫面積約二二七．五公頃。

其中，整體開發的變更四，範圍為約一．九公頃的機五用地，現為松林營區使用，新豐鄉公所以坑子口靶場土地與國防部交換取得，該營區將使用至今年歸還；因山崎一帶發展擁擠，配合後續外環道建構，建議機五用地未來朝多元化利用，規劃變更為商業區、社會福利設施用地及道路用地。

另整體開發的變更六，範圍為約廿九公頃農業區及二公頃非都市土地，其中規劃變更為住宅區約十三公頃，商業區約四．七公頃，公園用地合計約五公頃，文小用地約二．一公頃，道路用地約五．三公頃，其他還有停車場用地及廣場用地等。

地方建議埤塘規劃成公園用地

前竹北市民代表許育綸表示，此次通檢將山崎都計內剩下的廿九公頃農業區變更為住商為主用地，其中包含一座自然復原度極高的埤塘，建議公辦都計變更、重劃等能注重逐年減少的埤塘，規劃成公園用地，原地保留埤塘文化。

產發處表示，此案自三月廿五日起計卅天辦理公開展覽，四月十六日上午十點及下午一點卅分在新豐鄉公所行政大樓三樓會議室舉辦說明會，公民或團體對計畫案如有意見，得於公展期間內以書面提出。

新竹縣新豐鄉山崎地區人口快速成長，縣府辦理都計第四次通盤檢討。 （記者廖雪茹攝）

新豐山崎都計通盤檢討，整體開發中包括機五用地，現為松林營區使用。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法