斥資2.7億 頭份六合國小新校舍完工

苗栗縣頭份市六合國小新建後棟校舍，預計於今年新學年啟用。（苗縣府提供）

2025/04/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市六合國小後棟校舍老舊，獲中央補助一．四億元於三年前拆除重建，新建一棟地上五層樓校舍，目前報竣工驗收中，預計於今年新學年啟用，學生將擺脫在組合屋上課的情形。另，改建中的頭份市戶政事務所暨仁愛里、信義里活動中心新建工程，也預計於年底啟用。

六合國小後棟校舍因耐震評估建議拆除，為保障師生安全及因應人口快速增長需求，苗縣府推動重建工程，總經費達二億七千多萬元，獲教育部補助一億四千多萬，自籌約一億二千七百多萬元。新校舍為地上五層，規劃卅一間教室、十一間廁所及十一座樓梯，今年三月完工。

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建築外觀鮮豔亮麗，巧妙結合自然元素，將綠意與水景融入校園空間，營造出川流不息的生動氛圍。

苗栗縣長鍾東錦昨會勘指出，六合國小因鄰近工業區，空氣品質曾影響招生情況，然而隨著區域改造及住宅發展，學生人數迅速增長，目前已超過七百名。新增卅一間教室將有效應對未來需求，預期學生總數突破千人。

此外，一九八三年興建的頭份市戶政事務所廳舍，使用已超過四十年，因耐震能力不足、空間狹小、設施不敷使用，苗縣府決議拆除重建。

新建工程總經費一億七千八百多萬元，其中苗縣府負擔一億多萬元，頭份市公所負擔七千萬元，規劃地下一層停車場、地上五層辦公大樓，大樓四、五樓為頭份市公所里民活動中心，提供市民集會及多功能活動場地，目前工程接近完工，待內裝完成後預計年底啟用。

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