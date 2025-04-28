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晴時多雲

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    明後天短暫回歸好天氣！ 週四西半部注意午後雷陣雨

    降雨預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    降雨預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/28 17:45

    〔記者林志怡／台北報導〕鋒面快閃過境，明後兩天將短暫恢復好天氣。中央氣象署指出，明後兩天各地晴到多雲，僅東半部、恆春半島有雨，各地白天氣溫也將逐步回升至30度以上，並持續至下週，但週四起，水氣將再度增加，東半部、恆春半島、中部以北、南部山區都有降雨機率，尤其週四西半部地區需注意午後短暫雷陣雨勢。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，今日鋒面通過後，東北季風增強，並將持續影響台灣至週二，期間水氣減少，早晚偏涼，且明後兩天都將維持晴朗穩定的好天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區晴到多雲，午後山區有零星短暫雨。

    此外，東半部白天氣溫約落在27至28度，西半部地區則可維持在30度以上，夜晚、清晨氣溫方面，北台灣約19至20度，中南部及花東約22至24度左右。

    黃恩鴻指出，週四過後，各地白天氣溫將維持在30度或以上，夜晚、清晨氣溫則落在22至24度，但因水氣將再度增加，各地雲量增多，東半部、恆春半島仍有零星短暫雨，中部以北地區、南部山區也有零星短暫陣雨，其中又以週四降雨機率最高，午後雨勢也較為明顯，西半部地區需注意局部短暫雷陣雨。

    週日將有另一波鋒面接近，並於下週一通過台灣，屆時北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。黃恩鴻說，這波鋒面將是今年第一道梅雨鋒面，但通過速度較快，不像典型梅雨鋒面會有徘徊、滯留的情況，且後續還會有其他鋒面一波波的陸續影響台灣。

    黃恩鴻也提到，目前菲律賓東方海面近期有熱帶擾動發展，低壓帶內持續有系統消長，並有機會生成熱帶性低氣壓，其中熱帶擾動99W不排除增強為熱帶性低氣壓的可能，但「機率不高」，且後續位置與後續路徑都還有很大的變化，氣象署會持續關注。

    溫度預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    溫度預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

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