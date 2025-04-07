永續航空燃料不足 2030目標恐跳票／SAF價格為化石燃料3~5倍 國航增加成本可能反映在票價

交通部推動國籍航空公司2030年SAF使用比例達5％，但由於國內生產SAF的主原料廢食用油不足，國籍航空恐須飛到國外加油，反而拉長碳足跡，與減碳初衷背道而馳。（資料照）

2025/04/07 05:30

〔記者陳嘉怡、廖家寧、蔡昀容／台北報導〕航空業約占全球碳排二％至三％，近年國際積極推動永續航空燃料（SAF）讓航空業減碳，交通部也於今年推動國籍航空公司二○三○年SAF使用比例達五％，年需求量約十二．二萬噸。由於國內生產SAF的主原料廢食用油不足，經濟部規劃開放廢食用油進口，環境部則認為進口廢食用油反而增加碳排，不符合減碳邏輯，兩部會不同調，成為國內SAF發展隱憂。

經部規劃進口廢食用油主原料

國內航空業者則指出，SAF量少價高，價格為傳統化石燃料的三到五倍，若國內不積極佈局生產SAF，國籍航空勢必只能飛到國外加油，增加的成本恐反映在票價，而飛到國外加油會拉長碳足跡，與減碳初衷背道而馳。

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目前多國已制定SAF政策，歐盟規定今年起從歐盟機場起飛航班，至少二％燃料須使用SAF；新加坡與泰國也規定，明年起境內航班SAF需達一％。

環境部：進口反而增加碳排

華航與長榮皆規劃今年SAF的添加比例為二％，並逐年提高比例；長榮規劃二○三五年達十％；星宇也承諾使用新機交機的飛渡航班至少使用五％的SAF。民航局航站管理組組長黃武強表示，依據去年六家國籍航空公司所提需求，粗估二○三○年在國內SAF需求量約十二．二萬噸。

但根據環境部資料，台灣一年廢食用油的回收量僅約九萬多噸，不足以填補國內航空業SAF使用需求；因此，交通部及經濟部成立SAF工作平台，由經濟部能源署規劃協調環境部開放廢食用油進口、並禁止出口，確保廢食用油供應穩定性。

環境部長彭啓明則認為，許多國家都在搶廢食用油做SAF，很難靠進口廢食用油確保國內料源供應穩定，且航空業使用SAF是為了低碳，但進口廢食用油反而增加碳排，環境部會輔導業者回收廢食用油，並從循環經濟角度投入SAF。

對環境部反對進口廢食用油，能源署表示，將優先由國內供應料源，不足部分將與環境部討論，預計在二○三○年底提出分年產能及供應規劃。

中油看好商機 規劃明年生產

SAF是傳統航空燃油價格三倍以上，業者也看好SAF商機，中油發言人林珂如表示，中油去年底已取得ISCC CORSIA（國際永續性與碳驗證─國際航空業碳抵換及減量計畫）及ISCC EU（國際永續性與碳驗證─歐盟）兩項國際認證，成為台灣首家具備SAF供應資格公司，規劃在二○二六年第二季開始生產SAF。

永續航空燃料（SAF）小檔案

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