新北兒童月 熊果運動城明登場

新北市美術館將於4月8日至13日試營運，期間開放3檔展覽。（記者賴筱桐攝）

2025/04/03 05:30

以氣球造型現身市府1樓大廳與14處公托中心親子館

〔記者陳奕劭、俞肇福、黃子暘、賴筱桐／新北報導〕今天起是清明節四天連假，「新北兒童月—熊果運動城」從明天（四日）起至五月十日舉行，「熊果」以氣球造型現身新北市府一樓大廳與十四處公托中心親子館，尋找「熊果」可闖關抽獎，有日本雙人來回機票等禮物；此外，野柳地質公園明天提供十二歲（含）以下兒童免費入園，貢寮區舊草嶺隧道光雕展至六日止，加碼「龜山島魔幻森林」光影秀，瑞芳區黃金博物館推出「礦山遊樂場」活動。

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5/10參加兒童嘉年華 抽日本機票

新北市長侯友宜昨天宣布「新北兒童月—熊果運動城」起跑，十五隻「熊果」化身三公尺高的氣球裝置，以運動風格迎接即將舉辦的世壯運，民眾加入官方LINE「2025新北市兒童月」，到市府一樓大廳與十五處公托中心親子館掃描QR Code，完成集點可參加線上抽獎；五月十日到市民廣場參加兒童安全嘉年華，現場加碼抽日本雙人來回機票、大阪環球影城快速通關券、Switch主機及寶可夢集換式卡牌等禮物。

社會局表示，擺設「熊果」的公托中心親子館包括，板橋區社後、新豐，樹林區保安，三峽區北大，永和區網溪，蘆洲區集賢、長安，五股區興珍，汐止區智興，淡水區新興，新店區北新，新莊區裕民，泰山區幼獅，林口區忠孝。

野柳地質公園 12歲以下免費入園

萬里區野柳地質公園在明天舉辦「好野！童樂石光」活動，十二歲（含）以下兒童免費入園，體驗一日限定的植物闖關遊戲、植物手作等活動；六日結束的貢寮區舊草嶺隧道內光雕展，連假期間加碼「龜山島魔幻森林」光影秀；瑞芳區黃金博物館推出「礦山遊樂場」活動，「礦山童樂會」五日、六日在金水廣場舉行，有薩克斯風演奏及魔術表演。

三重大都會公園 今辦家庭野餐日

市府今天（三日）在三重區大都會公園幸福水漾園區，舉辦「家庭野餐日暨園遊會」，農業局規劃「甜蜜探險隊」攤位，透過食農闖關遊戲讓親子了解蜜蜂與蜂蜜的奧秘。

市立美術館 8日起試營運

「新北市美術館」將於四月八日起試營運，四月廿六、廿七日晚上八點半有煙火秀；文化局指出，八日至十三日有三檔展覽，廿六日邀請雲門舞集、廿七日是FOCASA馬戲團演出。

舉重「熊果」現身在五股興珍公托中心，歡迎拍照打卡。（社會局提供）

淡水新興公托中心，打籃球造型「熊果」吸睛。（社會局提供）

萬里區野柳地質公園，兒童節當天12歲（含）以下兒童免費入園。（野柳地質公園提供）

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