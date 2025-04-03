彰化春遊賞花 4大秘境盛開中

彰化縣「員林蜀葵花季」今年邁向第時十一季，是彰化縣舉辦最久的花季活動。（記者陳冠備攝）

2025/04/03 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕快來賞花！清明連假今天展開，四天假期民眾除了掃墓祭祖，可以安排一趟賞花輕旅行，彰化縣「員林蜀葵花季」、「二水鐵道花旗木」、「東螺溪木棉花道」及「永靖成美許願藤花海」四大賞花秘境全面盛開，正是賞花好時節。

員林蜀葵花季 2萬株連假滿開

「員林蜀葵花季」是彰化縣舉辦最久的花季活動，今年園區種植約二萬株蜀葵花，目前花開七成，預計清明連假達到滿開，全園免費參觀，賞花期至四月廿日。除了賞花，附近的婚紗拍照勝地「琉璃仙境」，花季期間每天發送三百張免費入園券，讓喜愛賞花拍照民眾拍好拍滿。

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二水鐵道花旗木 音樂活動相伴

「二水鐵道花旗木」沿鐵路集集線種植約六十棵花旗木，營造平地就能賞櫻氛圍，目前花開六至七成，二水鄉公所賞花音樂季上週登場，至四月十三日前每週六、日及清明連假都有假日音樂活動。

東螺溪木棉花道 綻放8成吸睛

「東螺溪木棉花道」種有一一○○棵木棉樹，橫跨埤頭、二林兩鄉鎮，更是彰化十大賞花秘境，今年因寒流多，直到三月底才綻放，目前花開八成，賞花正是時候。

此外，竹塘鄉濁水溪堤岸「水神傳說木棉道」，種有一排高聳的木棉樹，綻放時猶如紅色瀑布從天傾洩，美景引人入勝，喜愛木棉花民眾別錯過。

成美園區許願藤花海 紫色浪漫

「永靖成美許願藤花海」位在成美文化園，因園區種植兩排長約一百公尺的許願藤廊道，開花時就像紫色風鈴搖曳，已為網紅追花勝地，適逢今年是園內「成美公堂」一四○週年，園區四月三日至六日推出十二歲以下兒童免費入園活動，並有復古玩具，讓大、小朋友一邊賞花一邊體驗古早味的童玩，樂趣無窮。

「永靖成美許願藤花海」，近年漸漸成為網紅追花勝地。（成美文化園提供）

彰化縣東螺溪木棉花道目前花開8成，清明賞花正是時候。（記者陳冠備攝）

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