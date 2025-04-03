（台南）有趣玩輕鬆學 光賢交通公園啟用

「光賢交通公園」寓教於樂，小朋友在師長帶領下學習正確用路觀念。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南首座「光賢交通公園」，全區有平交道、紅綠燈、仿一一九大樓瞭望台的遊樂設施，在大樹綠意襯托下，透過情境式設計有趣的互動環境，宛如「迷你版交通王國」，讓大小朋友輕鬆學習正確的用路觀念，交通安全宣導寓教於樂。

首座交通主題公園 寓教於樂

公園總建置經費約一三○○萬元，其中交通部補助四五五萬元。園區設有車道、人行道、行人專用號誌及行人穿越道線，並參考圓環設計，營造擬真的交通環境，打造親子共學空間，讓大、小朋友在遊玩中，理解「路口慢看停、行人優先行」的觀念。

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市長黃偉哲表示，光賢交通公園是南市第一座交通特色公園，也是一個寓教於樂的場所，設置很多縮小版的交通設施，讓交通教育潛移默化到小朋友的心中，市府後續將再選擇適合的地點建置交通公園。未來也會鼓勵各級學校善用公園的教育資源，透過體驗式學習提升交通安全意識，打造友善交通奠定基礎。

道路環境設計 融入遊憩空間

交通局長王銘德表示，「光賢交通公園」位於中西區中華西路二段五五○巷與文祥街交岔口，以等比例縮小的道路環境設計，結合交通標線、標誌及號誌等設施，並融入遊憩空間，打造兼具教育與娛樂功能的特色園區。

此外，為進一步優化公園遊憩功能，中西區公所也配合在交通公園增設大型遊具，讓孩童在學習交通安全的同時，也能享受遊樂設施的樂趣。

交通局表示，光賢交通公園的設備在使用上的安全性都已經過考量，並經過逐步調整檢驗後才開放使用，期望民眾珍惜愛護。

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