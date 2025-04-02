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    生態兼滯洪 2億打造愛河綠境

    水利局將投入2億元，打造愛河綠境。 （記者陳文嬋攝）

    水利局將投入2億元，打造愛河綠境。 （記者陳文嬋攝）

    2025/04/02 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局將投入二億元，推動愛河河堤親水廊道計畫，改造左營、三民區交界明誠路至天祥二路段愛河沿岸，將一公里河廊綠帶結合周邊八公頃綠地，打造生態兼具滯洪的愛河綠境，將於今年六月動工，預計明年底前完成。

    6月動工明年底前完成

    愛河流經高雄市區，美麗水岸風光聞名全台，其中三民、左營區交界明誠路至天祥二路段，因現行直立式堤岸，切斷左、右岸自然生態，且水綠廊道不連貫，水利局將投入二億元，推動愛河河堤親水廊道，調整沿線護岸高度，完工後形成一大片草原，增加八成滯洪面積。

    1公里綠帶結合8公頃綠地

    工程將新植七十四株喬木及二六一五四株灌木，形成綠色廊帶，相當於一八六八平方公尺，增加綠覆率一一四○平方公尺，有助於淨化空氣，提升居住品質。

    水利局也將保留密林區，進行水岸步道修繕，包括一條環狀步道、五條出入口步道、九條橫向串聯步道，並增加夜間照明設備，方便民眾行走步道，休閒運動更安全。

    布里斯本公園 新設共融遊戲場

    水利局針對園區內布里斯本公園，除保留既有大型喬木外，降挖草地一至二公尺，作為汛期滯洪空間，可增加滯洪量二千五百立方公尺，也將新設共融遊戲場，提供親子遊憩好去處。

    工程也將全面整平水岸步道，讓機車退出人行道，打造帶狀人行空間；並拓寬裕誠、明誠路段水岸步道，加大人行空間，新增綠帶美化，讓民眾漫步欣賞美景。

    此外，園區河岸自行車道將加強照明設備，現有南、北鋼構橋及一座木橋，將重新整理，並全面更換橋面板，讓民眾通行更安全。

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