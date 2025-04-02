侯友宜訪台東 盼深化產業合作

新北市長侯友宜（左二）昨天到台東參訪歷史建築「就藝會」，阿美族人獻戴花環後牽手進入。（記者黃明堂攝）

2025/04/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕新北市長侯友宜昨天到台東縣參訪表演藝術創生基地、茶產業及地熱園區等，與縣長饒慶鈴共同承諾在文化、產業、綠能交流合作，達成加乘效果，期盼兩地藝術家相互駐村，侯也表達願意協助行銷台東農特產品。

侯友宜首站參訪台東舊議會改造的「就藝會」表演創生基地，阿美族人穿著傳統服飾跳迎賓舞，致贈情人袋及花環。

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饒慶鈴表示，舊議會為歷史建築改造的藝文空間，未來希望與新北共同策劃文化活動、加強藝術家的交流與作品展覽。侯友宜說，新北有三重一村空軍眷村文化園區、板橋放送所、四三五藝文特區等歷史性展演空間，歡迎台東藝術家進駐。

新北帶來文山包種茶、東方美人茶、石門鐵觀音等「新北好茶」，侯友宜也到鹿野新元昌紅茶產業文化館進行交流，雙方期待在茶產業有更多合作機會，共同推廣行銷。另外，新北市府也參訪紅葉谷綠能溫泉園區地熱的多元應用、水資源循環，到運用在地食材製作餐點，以及在地人才的專業培訓。

侯友宜說，希望新北與台東在農業、原住民族或南島文化推動等議題深化交流，促進地方發展，新北願意協助台東推廣銷售釋迦、紅烏龍等優質農特產品。

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