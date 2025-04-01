南投「松嶺之星」景觀塔 主體結構完成

「松嶺之星」景觀塔工程主結構完成，該塔視野遼闊，可遠眺南投、彰化及台中美景。（南投縣府提供）

2025/04/01 05:30

室內裝修、中庭植栽6月完成 正辦理OT案招商 預計明年初試營運

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資約五．五億元在名間鄉松柏嶺興建的「松嶺之星」景觀塔，主體結構已完成，正進行室內裝修、中庭彩帶公園植栽及交通接駁暨遊客諮詢站等工程，並同步辦理OT案招商，縣府觀光處表示，如果工程順利，最快明年初試營運。

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360度眺望 中彰投美景盡收眼底

座落於八卦山脈海拔約五百公尺處的「松嶺之星」景觀塔，基地面積五三九八平方公尺，高度近五十公尺，地下室設置大廳、商店街、停車場，地下戶外則規劃公園、景觀高架步道，遊客可選擇從地下室搭電梯直達頂樓採玻璃地板設計的環狀觀景天空步道，或沿著螺旋狀樓梯上樓，三百六十度眺望四周景觀，將南投、彰化甚至台中三地美景盡收眼底，塔頂並設有大型球體裝飾，夜晚LED燈會閃耀發光，遠遠就可看到璀璨亮麗的「松嶺之星」。

觀光處表示，「松嶺之星」景觀塔目前工程進度達七○％，主體結構已完成，包括景觀塔及停車場內部裝修、機電工程、塔頂球型裝飾及園區植栽等，預計今年六月前完成。另於松柏嶺受天宮停車場設置的南松嶺、北松嶺二座交通接駁曁遊客諮詢站，也已完成站體工程，正辦理牆板組立及水電配管。

此外，該景觀塔將採OT模式委由專業團隊管理營運，正同步辦理招商以及盤點周邊茶香步道、橫山賞鷹平台、七星陣地公園、猴探井遊憩區、設有茶文化主題館的參山國家風景區松柏嶺遊客中心等景點，未來將於「南投旅遊網」等網站建置專區，整合景點介紹、交通及網路售票等服務，並推出特色文創商品。

受天宮往景觀塔步道 香客變遊客

觀光處強調，目前也正在施設一條長約六百公尺的人行景觀步道，從受天宮通往景觀塔，希望讓香客變成遊客，遊客也能轉換成香客，初估每年可吸客六十萬人次。

座落於南投名間鄉八卦山脈的「松嶺之星」景觀塔模型。（記者張協昇攝）

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