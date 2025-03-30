東沙無痕旅遊 可採南極模式

東沙島位於東沙環礁之上，被稱為南海上最美的珍珠。（鄭明修提供）

2025/03/30 05:30

船隻停泊港預計年底完工 吃住在郵輪 垃圾全帶走

〔記者楊媛婷／台北報導〕東沙環礁中的東沙島被譽為南海最美珍珠，近年我國建設船隻停泊港，預計年底完工。中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，若東沙未來要發展觀光，可採南極觀光模式，遊客吃住都須在郵輪上，並落實無痕旅遊。

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環礁國家公園擁大片海草床與珊瑚

鄭明修指出，東沙環礁國家公園最珍貴的就是大片海草床與珊瑚，海草有九種，是台灣海域內最大的海草床，且珊瑚覆蓋率一度有六十％到九十％，綠蠵龜族群高達上萬隻，甚至環礁的內海都是美麗的珊瑚。

鄭明修也說，一九九八年受聖嬰現象海溫升高影響，環礁內海三百公里的珊瑚都白化死亡，環礁外部則面臨珊瑚殺手棘冠海星威脅與中國漁船濫捕，隨著我國努力保育以及海巡署驅趕非法漁船，近年海洋資源才略有復甦。

鄭明修去年率團赴東沙海域清除棘冠海星，他表示，海洋資源的復甦從肉眼就能明顯感受，如成群海豚出沒，潛水時看到五、六十尾以上，還有被我國列為海洋保育類野生動物的隆頭鸚哥魚、龍王鯛等都有七十隻以上，不僅保育有成，也顯示東沙潛水的無限魅力。

海豚、魚兒優游 潛水魅力無限

東沙環礁國家公園初成立時曾開放船隻觀光。鄭明修指出，當時潛水風氣尚不興盛，加上航行往返需四十小時，但東沙島小，騎鐵馬半小時就可環島，島上資源都靠外界補給，該遊程推四次後就難以為繼。後來港口淤積堵塞，如今島上主要是海巡署與國家公園人員，另有一座國際研究站，人員往返都靠飛機。

近年我國再度重建港口、水深達四公尺，可望今年底完工。鄭明修表示，近年潛水風氣漸盛，東沙有望成為下一個潛水勝地，但為保護當地生態，提醒絕對要落實無痕旅遊，建議可採南極旅遊模式，吃住都在船上，垃圾也都由船隻運回。

東沙環礁海域有大片美麗的珊瑚。（鄭明修提供）

東沙環礁有豐富的海洋生態。（鄭明修提供）

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