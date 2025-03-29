彰市鐵路高架化 環評說明會4/7登場

台鐵彰化車站是山海線南端交會點，民眾都在苦等彰化市鐵道高架化開工。（記者劉曉欣攝）

2025/03/29 05:30

機務段遷移到花壇、二水 新設金馬、中央兩座車站

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣民期盼已久的彰化市鐵路高架化，終於有了最新進度！交通部鐵道局將在四月七日在彰化市生活藝文館舉辦環境影響說明會，彰化市長林世賢表示，全民希望能夠趕快做，因為已經拖太久了！立委黃秀芳也指出，彰化不能再等廿年，全力要求中央加快腳步。

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彰化縣府交通處、彰化市公所等單位都已收到鐵道局開會公文，林世賢強調，彰化人已經等太久了，能夠聽到終於要開環境影響說明會，就代表彰化市鐵路高架化計畫開始動了起來，人民的最大願望就是加快速度，中央與地方的意見能夠完成整合，不要再三心兩意。

林世賢：盼中央與地方整合意見

林世賢指出，台鐵彰化車站是山海線南端交會點，一直都是台鐵很重要的車站，目前確定機務段將遷移到花壇、二水，希望未來採取原線高架四軌設計，讓彰化市有更多的土地可以活化，讓彰化市風華再現。立委黃秀芳表示，彰化市鐵道高架化目前正在綜合規畫階段，她將要求行政院加快速度，由於縣府與中央對於機務段遷移的問題都已解決，鐵道高架化已有最新進度，也會全力推動鐵道高架化後，銜接台中捷運綠線的工程進度。

縣府交通處指出，縣府未來將針對鐵道局規劃，配合跨越鐵道陸橋的拆除，以及取消平交道與地下道，以及在鐵道高架化之後，彰化車站前後站的土地都市縫合規劃。

黃秀芳：力促行政院加快速度

彰化市鐵路高架化在二○一一年起彰化縣政府開始規劃，在二○一三年完成初步可行性評估，二○一八年由時任行政院長賴清德拍板定案，目前正在進行綜合規劃，完成後再交由行政院核定。

彰化市鐵路高架化以原線高架規劃，高架路段穿越國道三號後，自金馬陸橋北側爬坡過大埔截水溝後降坡，總長九．五公里，預計新設金馬、中央兩座通勤車站，其中，金馬車站與台中捷運綠線共構，彰化車站改建為高架車站。彰化機檢段能則轉移到新設的花壇、二水基地。

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