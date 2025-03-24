公民參與打造 八卦國小改善通學環境

高雄八卦國小通學步道首採公民參與共造，提升社區友善交通環境。（記者黃良傑）

2025/03/24 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市仁武區八卦國小通學步道完工，闢建長約三八五公尺、一○八○平方公尺面積步道，優化鄰里之間的通行環境，嘉惠全校師生及家長接送，特別引進公民參與方式，由學校與北高雄社區大學、行人路權促進會等單位合作規劃，提供鄰近三萬五千名居民的友善交通環境。

仁武區人口近年持續成長，商業活動興盛，八卦國小周邊道路部分道路寬度不足，且無人行步道，又鄰近黃昏市場，學童、居民與車輛爭道險象環生，加上路口沒有斑馬線、紅燈秒數太短等問題，不僅交通壅塞，尤其人行道上的隆起樹穴也影響無障礙空間，對師生與家長通行很不友善。

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八卦國小通學步道在設計初期，校方與北高雄社區大學、高雄市行人路權促進會攜手合作，引進公民參與方式，邀請民代、居民及學生家長，各界的想法與建言都納入討論，通學步道串聯社區友善通行，讓家長們安心，尤其通學步道變寬順，學校外觀也煥然一新。

教育局長吳立森表示，透過公部門和民間同心協力，參與八卦國小通學步道規劃，不僅提升了學童的通行安全，也樹立了社區共同參與公共建設的典範，將持續引導公民參與結合通學環境工程，為市民打造更友善的就學環境。

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