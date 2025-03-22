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    《新北》大型重機族 不滿停車被刁難

    有大型重機騎士被貼紙條提醒「重機要停重機車位」。 （擷取自臉書粉專「通勤者之歌」）

    有大型重機騎士被貼紙條提醒「重機要停重機車位」。 （擷取自臉書粉專「通勤者之歌」）

    2025/03/22 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕大型重機族怒吼！一名騎士日前在新店地下公有停車場停車時，被告知重機只能停在重機專用車位；另一名騎士與友人各騎一輛重機至烏來區立體公有停車場，卻被要求共用汽車位，不滿遭刁難，並在網路上發酵，車友號召四月三日舉辦「停車大富翁」促進國旅。市府交通局澄清，公有路外停車場汽車格均可停放大型重機，現場管理人員不諳規定錯誤限制，將予處罰，並請業者加強教育訓練。

    交通局︰管理人員不諳規定

    YouTube、Facebook帳號「通勤者之歌」廿日上傳影片，以實際案例呈現大型重機騎士遇到的停車困境，質疑「現在重機也不能停汽車格了？好好停車也被刁！到底要停哪裡？」預告「停車大富翁，二○二五再次襲來！四月三日早上九點至下午二點烏來停車場」；不到廿四小時累積八萬餘次觀看、合計七百餘則留言，「好想騎大型重機去烏來觀光了咧」、「台灣對大型重機真的不友善，騎出門都覺得很累」。

    交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，網傳公有路外停車場汽車格禁停大型重機一事，並無此規定；經查是現場管理人員不諳規定，錯誤限制大型重機停車，將依規定處罰，並請業者加強人員訓練。

    交通局呼籲，民眾在新北市轄管公有停車場遇到業者管理方式有疑義，可透過正式管道理性表達訴求，會進行必要查處，不要任意發動「非自然需求性」停車，影響正常停車秩序。

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