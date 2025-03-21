突開車門害追撞 彰縣去年264件

彰化市大埔路十九日發生路邊汽車突然打開車門，造成騎機車婦人閃避不及撞上車門噴飛倒地。（警方提供）

2025/03/21 05:30

182名騎士受傷 車損87件 可處汽車駕駛人2400元以上罰鍰

〔記者湯世名／彰化報導〕車輛駕駛要注意！彰化市大埔路在十九日發生一起事故，一輛休旅車停路邊，駕駛突然打開車門，導致後方機車騎士閃避不及撞上受傷事件。根據彰化縣警局統計，去年全縣共發生二六四件開車門不當導致追撞的事故，共造成一八二名騎士受傷，因此呼籲駕駛開啟車門時，一定要遵循安全開關車門步驟，避免後方機車追撞釀成車禍。

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一名婦人前天騎機車行經彰化市大埔路時，一輛停放路邊的休旅車車門突然打開，婦人閃避不及撞上車門噴飛數公尺遠，消防員為婦人包紮，僅膝蓋、手肘挫傷，所幸當時後方沒有車輛經過，員警到場時直呼婦人幸運，否則後果不堪設想。

前年269件 176名騎士受傷

根據彰化縣警局統計，前年全縣共發生二六九件開車門不當造成的車禍，共有一七六人名機車騎士受傷，車損共九十三件；去年則有二六四件，共有一八二名騎士受傷，車損共八十七件。彰化警分局指出，汽車駕駛未注意後方直行的機車，突然打開車門致機車追撞肇禍，依道路交通處罰條例第五十六之一條規定，可處汽車駕駛人二四○○元以上、四八○○元以下罰鍰。若是致人受傷，更有後續賠償等問題，汽車駕駛人不可不慎。

開關車門 應遵循安全步驟

警方建議，民眾在開啟車門時，要遵循安全開關車門之步驟，首先即先看照後鏡（中間照後鏡、左邊照後鏡），然後轉身向後查看，在確認安全沒有人車後，若是駕駛則用右手開車門到適當縫隙，乘客則用左手開車門，最後在確認安全後，盡速下車並關車門，才能避免發生危險。

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