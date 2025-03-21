高雄旗后燈塔新闢人行步道 參訪變近了

旗后燈塔（高雄燈塔）位於高雄港區制高點，有絕佳的視野。（觀光局提供）

2025/03/21 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗津的旗后燈塔現有參訪動線冗長且複雜，為拉近民眾與燈塔的距離，市府將新闢人行步道，把原來九五○公尺長路線縮短為三五○公尺，預計今年六月完工。

旗后燈塔（又稱高雄燈塔、旗津燈塔）位於旗津區旗後山山頂，始建於西元一八八三年，百年來看顧著船舶航行往返的安全。一九八七年經市府核定為市定古蹟，一九九二年起開放參觀，二○二二年園區整建重啟後，更成為全國首座夜間開放燈塔。

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旗后燈塔園區是熱門景點之一，觀光人數多，遊客多乘船到旗津，再從輪渡站前往旗后燈塔，但現有參訪動線冗長且複雜，較不利於嬰兒推車、輔具需求等族群通行。

道工處配合觀光局「灣區大港—旗津領航」旗艦計畫，提升遊客前往旗后燈塔的便利性，經協調港務公司，利用既有旗津燈塔停車場新闢人行步道，銜接海岸路人行道及旗後山登山步道，將原來九五○公尺長路線縮短為三五○公尺，工程經費約二七○○萬，已進場施作，預計六月完工。

道工處說明，工程同時更新海岸路人行步道欄杆、整理路側告示牌，拆除安檢所庫房與圍欄等，以提升視覺通透性；後續將再進行海岸路景觀美化，營造海灣風情的特色氛圍。

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