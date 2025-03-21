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    青壯年遷入多 高雄仁武區連14年人口增

    灣內公托為仁武區第三所，地方盼能有更多收托名額。（記者洪臣宏攝）

    灣內公托為仁武區第三所，地方盼能有更多收托名額。（記者洪臣宏攝）

    2025/03/21 05:30

    高雄連8年「生不如死」 此區唯一例外 估明年首季人口破10萬

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕少子化浪潮來襲，高雄市人口已經連續八年「生不如死」，唯一例外是仁武區，人口自然增加（出生數減死亡數）連續十四年正數，相關單位指出，仁武區遷入人口快速增加，青壯年人口比例高，出生率自然較高、死亡率低，預估明年第一季人口就會突破十萬大關。

    戶政所︰青壯年人口達4成3

    根據仁武戶政事務所資料，仁武區去年人口自然增加率為千分之一．三，青壯年（卅至五十五歲）比例達四成三，顯示青壯年人口快速移入趨勢；目前人口有九萬九一五八人，其中八卦里已達二萬三千餘人，是高市第六大里。

    區長︰交通便捷 房價相對優勢

    仁武區區長陳瑞勇指出，仁武區交通網便捷、生活機能佳，與市中心的三民、左營區僅民族路之隔，房價卻相對優勢，且生活空間較寬廣，成為年輕人購屋熱點，因而有較高的出生率。

    隨著南部半導體Ｓ廊帶建立，陳瑞勇表示，政府大手筆投入仁武區交通、防洪等基礎建設，今、明年將有超過十一億元相關工程，生活機能會大幅提升。

    議員提醒設校規劃及改善交通

    民進黨市議員江瑞鴻則表示，八卦、大灣、灣內及赤山等里陸續有新建案推出，未來隨著仁武產業園區啟用、台積電員工進住，人口還會持續增加；仁武、灣內、八卦及登發國小的學生人數接近飽和，建議停止八卦地區學校預定地解編，預留建校空間；而因應仁武區人車增加，國道一號銜接國道十號的交流道等交通瓶頸，必須盡早改善。

    灣內公托收托名額 家長盼增加

    仁武區年底將新增一處公托，是該區第四所，有家長指出，灣內公托收托名額廿八人，已有百餘人排隊，僧多粥少，期盼市府解決年輕家庭的燃眉之急。市長陳其邁本月初主持「仁武灣內公共托嬰中心」開幕，當地里長也當場反映增加收托名額。

    仁武區新建社區乾淨整齊，房屋新穎有房價優勢。（記者洪臣宏攝）

    仁武區新建社區乾淨整齊，房屋新穎有房價優勢。（記者洪臣宏攝）

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