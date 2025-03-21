捷運汐東線動工 汐止到內湖省半小時

2025/03/21 05:30

未來能串接汐民線、基隆捷運 9站點轉乘台鐵、捷運6線 目標2032年完工

〔記者董冠怡／新北報導〕汐止區民眾已期待二十三年的捷運汐止東湖線，昨天由市長侯友宜主持開工儀式，全長五．五六公里，預計二○三二年完工，尖峰時段從汐止到台北市內湖，可節省約半小時通勤時間，未來還能串接基隆捷運、汐止民生線，等到上述三條路線全部完成，不用換車就能往返基隆市八堵、新北市汐止、台北市南港、大稻埕，可在三條路線的九個車站轉乘台鐵、板南線等六條路網。

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往返八堵、汐止、南港、大稻埕 免換車

侯友宜指出，總經費三七六億元的汐止東湖線已經動工，汐止民生線的綜合規劃已提送中央審議，等核定後即可動工，估計需九．五年後完工；基隆捷運基本設計工程費已報中央核定，希望今年核定、開工，目標是二○三三年完工。

他說，汐東線再加上未來的基隆捷運、汐民線，共有九站可以串接、轉乘六條路網，在SB十四、SB廿二站轉乘台鐵汐科、八堵站；SB卅一、SB卅二轉乘板南線南港站、南港展覽館；在SB○四、SB一○轉乘文湖線中山國中、東湖站；SB○七可轉乘環狀線Y卅五（位於內湖區）；SB○三轉乘中和新蘆線行天宮站；SB○二轉乘淡水信義線雙連站，非常便利。

拓寬、遷管線工程 進度約3成7

侯友宜表示，汐東線行經台北市內湖區蘆洲里，往東沿著吉林街、福德三路、大同路及新台五路，在汐止區公所設置終點站，為了縮短捷運施工時間，市府先啟動要徑工程，包含拓寬道路、管線遷移等排除障礙，目前進度約三成七，持續檢討交通維持計畫，減少施工期間交通衝擊。

3處共構開發大樓 預估引資504億

市府捷運工程局長李政安指出，汐東線主要都在新北市境內、有四．七五公里，台北市境內僅○．八一公里，有六座高架車站、一座機廠，在SB十一、十二、十五站各有捷運共構的開發大樓，三處估計引進五○四億元投資額，完工後有住宅、商辦等，將吸引一萬八千名人口進駐，提升汐東線的運量。

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