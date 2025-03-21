寄包裹 郵局到府收件3月底升級

郵局上門收包裹與臨櫃寄件服務費用相同。（資料照）

2025/03/21 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕投遞包裹最麻煩的就是要出門到超商、郵局寄件，到府收件可能須額外收費，但中華郵政公司將於上半年陸續優化郵局上門收件系統，民眾只要使用官方網站或APP下單預約，系統就會安排郵務士在郵局營業時間到府收件，且收費與臨櫃寄件相同，不會額外加價，同時強化防詐作為，力拚警示帳戶數減半。

5公斤以下包裹70元

中華郵政郵務處長柯清長表示，三月底改版上線「EZPost預約上門收件服務系統」，民眾使用官網或手機APP都可下單叫件，不用再到郵局窗口投遞，收件單位通過系統接獲寄件需求，就會在郵局上班時間派員上門收件，如果有特別需求，也可先約定再上門收件。此外，上門收件相關郵務通知改由APP推播發送，民眾不用費神確認簡訊、接聽電話，安全性與確定性也大幅提高，收費更與窗口寄件相同，五公斤以下包裹七十元。

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中華郵政董事長王國材也指出，今年第二季將完成郵務車智慧派遣系統改良，增加配送效率、減少所需時間，且六月會推出新一代上門收件服務。

柯清長說明，六月服務會進一步與中小型電商進行資訊串接應用程式介面（API），業者可一次完成大量叫件作業，並自行列印交際托運單，減少聯繫成本，有利於推廣大宗上門收件，預計一系列改版後，可增加超過兩成的包裹、快捷投遞量。

目標拚警示帳戶減半

在金融業務方面，王國材表示，會密切注意金融變化，審慎規劃投資配置，同時打詐以警示帳戶數量減半至五千個以下為目標。

中華郵政副總經理陳棟梁指出，有不法份子透過臉書等社群平台開高價「收購提款卡」，藉此取得人頭帳戶，用於詐騙，外籍移工、領取補助款或中低收入戶、偏鄉客戶更是詐團最愛重災區，呼籲民眾千萬不要被詐騙集團的訊息誘惑，否則未來恐面臨刑事、民事責任。

王國材強調，公司去年轉虧為盈，交通部也支持公司考成甲等，郵政轉型刻不容緩，因此提出加速郵務數位轉型及客戶關係維護、打造「i郵購」為全國最具特色的優質電商平台、提升物流服務競爭力、整合郵儲壽及電商服務平台帳號、提高資金運用效益等五大發展策略。

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