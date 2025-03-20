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    《屏東》囤房稅倒數 屏縣3.8萬人須辦戶籍歸戶

    房屋稅新制即將實施，近來許多民眾趕在最後期限前到戶政所辦理遷戶口。（記者葉永騫攝）

    房屋稅新制即將實施，近來許多民眾趕在最後期限前到戶政所辦理遷戶口。（記者葉永騫攝）

    2025/03/20 05:30

    持二棟房以上者3/24前若未依規定設籍 將依非自住課稅

    〔記者葉永騫／屏東報導〕房屋稅二．○新制實施計算日進入倒數，持有二棟房屋以上者，在三月二十四日前若未符合自住相關規定，將課予重稅，金額從數千元到數萬元不等。屏東縣持有二棟以上房屋者有三萬八千人，縣府財稅局陸續寄發通知催促當事人辦理，各戶政事務所前連日來大排長龍，想趕在最後期限辦理戶籍遷移，避免被課稅。

    課稅金額從數千到數萬元

    屏縣府財稅局長程俊表示，政府為了打炒房、避免囤房，實施房屋稅二．○新制，去年七月一日正式實施，凡是單一自住減稅，房屋稅率從一．二％調降至一％；非自住房屋稅率從一．五％～三．六％，調升為二％～四．八％，並改採「全國歸戶、全數累進」模式課稅。

    程俊指出，新制將從今年五月一日起開始課稅，依據新土地稅法自用住宅規定，自住房屋必須符合三要點，一、無出租或供營業使用，二、本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記，三、本人、配偶及未成年子女全國合計三戶（含）以內。

    新土地稅法自住房屋須符合3要點

    財稅局舉例，老王全家若只有一棟房屋，今年就會調降房屋稅○．二％，如果老王有二棟以上的房屋，就要注意妻兒戶籍有沒有設在所屬的房屋內，以前擁有很多房子的人只要請親屬落戶，就能認定為自用住宅，現在則有嚴格限制，希望能降低空屋率，避免囤房。

    近來遷戶籍民眾每天增百人

    程俊指出，房屋稅課稅計算日是從去年七月一日到今年六月三十日，開徵前四十天為戶籍的基準日，只要今年三月二十四日前未依規定設籍，就無法認定為自住，依非自住來課稅，若房屋建物現值一百萬元，單一自住稅額為一萬元，自住為一萬二千元，非自住則從二萬元起算，最高到四萬八千元，金額相差很大，屏東縣有三萬八千人擁有二間以上的房屋，請把握這幾天最後期限，依規定辦理戶籍歸戶。

    屏東市戶政事務所主任許開榮說，受到房屋稅新制實施影響，近來到戶政事務所辦理遷戶籍的人潮大增，每天比往常增加一百多人，戶政人員格外忙碌。

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