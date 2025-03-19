繁星放榜 彰中10人通過牙醫系一階

繁星放榜，彰化縣鹿港高中黃以宣，放棄國立就是要念服裝設計（右）， 王菩嫻（左）錄取清大特教、施季萱（中）繁星錄取政大教育。（記者劉曉欣攝）

2025/03/19 05:30

〔記者劉曉欣、張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕大學繁星推薦計畫入學昨天放榜，彰化高中﹙簡稱彰中﹚共三十七人上榜，有十人通過牙醫學系第一階段，再創佳績。已在大學先修課程的黃佳裕，以學測五十九級分、如願錄取台大電機系。

這次彰中上榜者中有五人錄取電機、資訊相關學系。黃佳裕學測前在中興大學先修微積分與普物課程，以「四苯基卟啉化合物之光氧化反應」為個別研究。此外，農家子弟胡騰允就在中興大學進行環境微生物與生物技術研究，科展作品「開發促進大豆發芽之微生物揮發性化合物」獲分區優勝獎。他選擇台大農業化學系為第一志願，期望延續高中所學，持續精進研究。

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鹿港高中黃以宣選實踐服裝設計系

而在國立員林高中方面，共七十八人錄取理想校系，其中四十六人錄取台、清、交、成、政等公立大學，其中五人錄取台大、政大、成大、北大、興大法律系。錄取中國醫藥大學醫學系的洪歆如，學測五十六級分，平時校排為一％，已通過一階篩選，目前準備二階。

另外，鹿港高中學生黃以宣來自手工塑身衣世家，她從小就打定主意要念服裝設計，雖然學測分數可以上國立大學，但她都不為所動，認定實踐大學的服裝設計系是她的第一志願，也是唯一志願，未來她還是堅定自己的夢想，以成為服裝設計師為榮。

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