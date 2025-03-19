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    首頁　>　生活

    比特犬登記列冊 北市92隻

    2025/03/19 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕徐姓男子飼養的比特犬Lucky在十一天內咬傷兩名騎士，引起關切，台北市動保處昨前往徐男住處帶回並安置，將由訓犬師評估有無傷害他人之虞後，再開放民眾認養。動保處表示，全台登記備查的比特犬共三九七四隻，台北市有九十二隻，依規定外出須繫繩、戴嘴套，否則最高可罰十五萬元。

    列管危險犬隻有106隻

    農業部公告的六類危險性犬隻包括比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬以及獒犬，其中比特犬於二○二二年已在國內全面禁養；動保處技正華心惠指出，北市列管危險性犬隻共一○六隻，比特犬占多數有九十二隻，其餘五類仍可於一般合法的寵物店購得，飼主須登記且遵守管理規範，外出時繫繩、戴嘴套，否則最高可罰十五萬元。

    動保處表示，徐男飼養Lucky長達十年、並有合法登記；昨前往飼主家執行「沒入」，將Lucky戴上嘴套、胸背帶後移送到動保處安置，以防止再次傷人；華心惠指出，Lucky現在見到人或狗都異常激動，且剛被移送至陌生的環境，關進籠中後眼神驚恐、不斷狂吠，情緒一直顯得極度不安。

    華心惠表示，後續將進行例行性檢查並安置一段時間後，再由訓犬師評估其情緒安穩、確認無傷人之虞後，再開放民眾認養；認養人須具備飼養比特犬的經驗。

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