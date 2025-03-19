比特犬又咬人 隔11天更裁不斷 北市府挨刮

動保處技正華心惠表示，已請訓犬師持續觀察，待肇事比特犬情緒恢復穩定後，再開放領養。（記者劉詠韻攝）

2025/03/19 05:30

〔記者甘孟霖、劉詠韻／台北報導〕台北市發生比特犬在十一天內兩度咬傷騎士，台北市動物保護處時隔十一天才開罰，裁罰內容一改再改，還傳出關說疑雲，國民黨議員王欣儀質疑在輿論撻伐後倉促開罰，嚴重影響公信力；民進黨議員簡舒培批評市府行政怠惰，未依中央指引制定SOP，要求動保處長陳英豪應該下台。台北市長蔣萬安則表示，已對飼主處以最重裁罰並沒入犬隻，並要求動保處對飼養比特犬飼主加強安全教育與措施。

蔣萬安要求重裁並沒入犬隻

徐姓飼主飼養的比特犬，本月六日在文山區從車窗跳出，撲倒並咬傷等紅燈的騎士；飼主事後承諾使用繫繩及寵物口罩加強管理；但十七日在大安區，再度發生從車窗跳出攻擊騎士的意外。

請繼續往下閱讀...

引發輿情怒火 裁罰一夕三變

動保處獲報，先表示將依違反動物保護法針對兩次傷人事件分別裁罰五萬元、九萬元，視情況再決定是否沒入犬隻，引發輿情怒火後，再表示要沒入犬隻並裁罰；晚間近十點，再度更裁，將第二次金額提高十五萬元。動保處的一夕三變引發各界批評。

王欣儀表示，首起傷人事件發生後，動保處超過十天毫無作為，直到第二次咬傷人，引發輿論撻伐後才倉促開罰，執法標準反覆不定、缺乏明確機制，嚴重影響公信力，應立即檢討裁罰程序與作業機制，要求儘速修正。

簡舒培指出，中央對比特犬幾年前就有訂定指引授權地方處理，市府行政怠惰未制定相應SOP，連裁罰都會因應輿論發酵而變動；並指動保處處理此案一再以「情勒」方式回應，先說沒有地方收容，又說可能被安樂死，還傳出有人關說，都是因為沒有SOP才導致出現行政裁量空間。她要求動保處長陳英豪應為此下台。記者致電詢問陳英豪，截稿前電話都未獲回應。

蔣萬安昨出席市政會議前被問到此事表示，已裁罰並沒入犬隻，並要求動保處對比特犬飼主加強安全教育與措施。產發局長陳俊安則強調無關說，已要求動保處檢討裁罰程序及裁罰基準。

動保處：須調資後 才能裁處金額

動保處表示，第一次犬隻傷人時，並不知道飼主是誰，須調資料訪談、確認傷者傷勢後，才能確定裁處金額，因此當下未開罰；直至犬隻二度傷人，發現是同一隻比特犬，評估後確定開罰。

而在傳出關說疑雲後，國民黨大安、文山區議員人人自危紛紛自清；其中因與飼主同姓被影射的徐弘庭，已對疑似造謠帳號提告妨害名譽，最後是楊植斗坦言曾致電關切，並安排飼主與動保處訪談，但否認是關說。

飼主此次為肇事比特犬（Lucky）準備好嘴套、胸背帶，做好雙重保險。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法