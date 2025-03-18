中醫所攜手嘉市府 打造中草藥研發廊帶

中醫所與嘉市府簽訂合作備忘錄（MOU），齊力推動中醫藥產業發展。（記者丁偉杰攝）

2025/03/18 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕衛福部國家中醫藥研究所（簡稱中醫所）昨天與嘉義市政府簽訂合作備忘錄（MOU），包括協助在嘉市設立基地推展嘉義地區中草藥種植與中醫藥研究發展等四項合作內容，攜手推動國家中醫藥產業發展。中醫所長蘇奕彰表示，未來五年將以嘉市為中心，建立中草藥研發廊帶，為產業發展奠定堅實基礎，促成中西醫合作，讓台灣中醫藥技術站穩國際舞台。

中醫所長蘇奕彰與嘉市長黃敏惠昨代表雙方簽訂MOU，立委王美惠及地方產官學研代表見證。

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黃敏惠表示，從研發到出產，嘉市具天時地利人和條件可協助國家推動中醫藥產業發展，包括獨特的熱帶、亞熱帶氣候條件，也是中草藥多元種植的最佳實驗場域，鄰近可種植中草藥廣大面積的嘉義縣和雲林縣，以及國內中藥廠密度最高的台南市，加上醫療資源密度全國第一，擁有產業服務等優勢。

蘇奕璋說，四項合作內容包括，協助在嘉市設立基地，推展嘉義地區中草藥種植與中醫藥研究發展；結合雲嘉南中草藥農業、生技製藥產業與中西醫療體系，推動中醫藥產業鏈整合；推動中醫藥在健康管理、預防醫學及養生保健、醫療照護領域的應用與發展；發展中醫藥產業鏈相關人才與團隊培養合作。

王美惠說，嘉義大學有深厚農學與中草藥研究基礎，已於去年與中醫所簽訂MOU，國內中藥材仰賴進口供應，期待產官學研努力下，促進中醫藥產業永續發展。

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