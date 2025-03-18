世新選修開課門檻30人 上千學生連署降至15人／34門課停開影響500多人 出現揪團拉人亂象

世新大學學生昨在立委范雲（左一）陪同下赴教育部前陳抗，要求校方即刻針對30人開課門檻召開師生公聽會。（記者朱沛雄攝）

2025/03/18 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕世新大學上學期增設選修課卅人開課門檻，學生發起「我們不要卅門檻」行動，昨日在立委范雲及高教工會陪同下赴教育部陳抗，抨擊這學期有卅四門課停開，逾五○○位學生受影響，造成許多學生必須「揪團拉人」才能順利修課亂象，已有上千名學生連署支持降低為十五人，怒喊「把課程還學生」。

學生行動小組統計，世新開課出現「學術課程」與「實務課程」嚴重失衡，一○八至一一三學年度的「學術導向」課程數，從二一九堂減至一四二堂，下降卅五．一五％，已危害學生多元學習發展的機會。

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世新中文系學會會長黃佾琦表示，上大學是為了選擇想學習的知識，而不是被逼著去上「活下來」的熱門課，從去年中文系停招事件到現在，師生不斷受到校方「市場機制」不合理影響，呼籲將門檻下降到十五人。

立委范雲表示，台大五個學生可開一門課，私立大學如東吳、輔大、逢甲等是十人，文大是廿人，世新卅人已「登頂」，她不認同私大聲稱這是市場機制，否則就不應拿教育部補助，況且還有總統賴清德政見補助私大學費，公私立大學實繳學費已拉近，私校學生修課權益應受保障，要求教育部一個月內全面盤點，並規範最高開課門檻，修改大學法全面回應類此困境。

校方：停開課僅占總數5.5％

世新大學副校長賴正能說明，設定選修課卅人門檻，是為了在有限教學資源下，提供最優質學習環境，並鼓勵教師優化課程內容，第一學期停開廿五門課，第二學期停開卅四門課，但仍保留十四門未達人數課程，且停開課程僅占總開課數的五．五％，這學期還增開卅門選修課，總開課數達六一二門，比上學期五八二門更豐富。

教部要求多溝通 勿影響受教權

教育部高教司科長陳浩表示，收到世新學生陳情後，已要求校方妥善處理並與師生溝通，大學開選修課的標準及機制，應兼顧學生學習需求與課程規劃原則，且應經校內相關會議充分討論，若影響學生受教權，教育部將督導要求改善。

台學聯理事長蔡璟鴻指出，世新大學本學年度教授鐘點費一○三五元，每學期開設一學時約需一萬八六三○元。而學生需繳納一學分學費最低為一三九○元，扣除行政成本，授課門檻也不應超過十五人。校方更像是以「高收學生數」來「提高盈餘」，進一步強化「教育商品化的現象」。

大學開課門檻人數

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