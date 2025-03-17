自強兒少表揚／先天失聰林宛蓁 立志游進聽障奧運

林宛蓁（右）自小因早產失去聽力，但在游泳領域展現天賦，並用手語表示她的夢想是游進聽障奧運會。（記者方賓照攝）

2025/03/17 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕突破人生逆境追夢！林宛蓁自小因早產失去聽力，但她不向困境低頭，多次獲得全國聽障游泳錦標賽獎項，並立志游進聽障奧運會；另一位追夢少年張晏父親早逝、從小由阿嬤帶大，以球技展現生命韌性，夢想成為職棒選手。兩人昨日都獲頒家扶基金會的「自強兒少」，總統賴清德也到場勉勵年輕學子赴世界勇敢追尋夢想。

今年十五歲的林宛蓁，因早產導致先天性聽覺障礙，但在游泳上展現長才，多次獲得全國聽障游泳錦標賽獎項。宛蓁媽媽表示，宛蓁被診斷出先天性聽障不久，她自己的健康也出現問題需要洗腎，每天生活圍繞在帶著女兒做早療與洗腎之間，相當辛苦；而為與宛蓁溝通無阻，全家都學了手語，盼更了解宛蓁的無聲世界。

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宛蓁媽媽提到，宛蓁因聽力障礙無法聽見賽場上的鳴槍聲，必須用眼角餘光瞄場上裁判的指示，訓練過程格外艱辛。宛蓁也用手語表示，會持續往聽障奧運游泳選手的目標邁進，永不放棄。

父親早逝 張晏夢想打職棒

另一位追夢少年，十五歲的張晏因父親早逝，由阿嬤撫養長大，自小熱愛運動並展現棒球天賦，夢想成為職棒選手。張晏說，他的球衣褲常因練習磨損，為節省開支，阿嬤總是會幫忙縫補，讓他感受到阿嬤的愛。賴總統昨日也送給張晏全新的球衣和球褲，鼓勵他持續練球。

總統勉勵勇闖世界追夢

賴總統致詞時勉勵自強兒少，雖然家庭生活條件較不足，但擁有家人及社會滿滿的愛，並鼓勵學子走出國門到世界追尋夢想，成為更好的自己。

總統賴清德（左）送張晏（右）全新的球衣和球褲，鼓勵他持續往職棒選手的夢想邁進。（記者方賓照攝）

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