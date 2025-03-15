紓解拱天宮交通 南側聯絡道招標

苗栗縣計畫興建拱天宮南側聯絡道路，工程經費含用地費約4.3億元，日前上網招標。 （記者蔡政珉攝）

2025/03/15 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，平日香客絡繹不絕，苗栗縣政府交通工務處考量龐大車流常造成白沙屯地區交通堵塞，規劃於台一線與苗三十一之一路口開闢南側聯絡道，再銜接規劃拓寬的海濱道路來改善，工程經費含用地費約四．三億元，地方配合款則由拱天宮支應六千五百餘萬元，日前上網招標。

總經費4.3億 廟方支應6500萬

白沙屯拱天宮徒步前往雲林縣北港鎮朝天宮進香廣為人知，進香活動也被列為國家重要民俗活動，除了媽祖婆起駕時人潮擠爆白沙屯地區，平日參香的民眾也相當多。

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因白沙屯地區原本為小漁村，周邊道路路幅狹小且臨停車輛多，會車不易，經多次勘查與民眾反映，苗縣府交通工務處發現因參拜信眾多加上地理因素，眾多車輛停放於拱天路及海濱道路兩側，長期導致道路路幅限縮，會車困難，並易受車輛臨停影響，降低行駛速率，增加停等延滯時間，引發交通壅塞及回堵情形。

苗縣府交通工務處分析，前往拱天宮車流多集中於假日中午至下午時段，且主要透過拱天路、拱天宮牌樓道路進出，造成車輛多集中於拱天路全段、台一線與拱天路口、牌樓前路口因而壅塞。

將銜接規劃拓寬的海濱道路

交通工務處指出，目前規劃於台一線與苗三十一之一路口向西延伸跨越台鐵海線聯絡道，總長四百二十公尺、寬十三．六公尺；之後於拱天路與拱天宮第二停車場路口往南拓寬，新闢一千三百三十公尺海濱道路，並讓兩條道路互相銜接。

苗縣府表示，至於南側聯絡道與鐵路相接部分，將採高架式跨越鐵路與鐵路相交；而海濱道路則拓寬為雙向單線含機慢車道，以利機慢車與YouBike通行。

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