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    竹縣增3家失智照護中心 提升量能

    新竹縣長期照顧管理中心媒合醫療資源成立失智共同照護中心，今年起再增三家，分別是竹北的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，以及竹東鎮的台北榮民總醫院新竹分院。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長期照顧管理中心媒合醫療資源成立失智共同照護中心，今年起再增三家，分別是竹北的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，以及竹東鎮的台北榮民總醫院新竹分院。（記者廖雪茹攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕根據衛生福利部調查，五十歲以上老年人口的失智症推估全國人數為卅四萬六千多人，新竹縣推估五十歲以上潛在失智人口數為七一四七人。新竹縣政府長期照顧管理中心為減輕照顧者壓力，積極媒合醫療資源，今年新增三家「失智共同照護中心」，其中兩家位於竹北、一家在竹東，全縣目前合計五家失智共同照護中心、十一處失智社區服務據點，並將持續提升照護服務量能。

    縣長楊文科表示，新竹縣長照管理中心媒合縣內地區醫院層級以上、並同時具有神經內科和精神科的醫院，設置「失智共同照護中心」，以服務失智症患者、減輕照顧者壓力。只要實際居住新竹縣五十歲以上的失智症患者，都可向長照管理中心申請，或線上申辦，也可撥打長照專線一九六六。

    新竹縣長照管理中心表示，失智共同照護中心可提高失智個案的確診率，有助於失智者在不同階段的診斷、醫療、諮詢、轉介、追蹤及個案管理。繼去年湖口仁慈醫院、新竹台大分院生醫醫院竹東院區設有失智共同照護中心，今年起再增三家，分別是竹北的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，以及竹東鎮的台北榮民總醫院新竹分院。

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