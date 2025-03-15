農漁會轉型經營服務 培育志工照護長輩

農業部和物流業者合作推出農易送，降低農漁會產品的物流成本，增加競爭力。（記者楊媛婷攝）

2025/03/15 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農漁會改選進行中，但各農漁會經營團隊拚行銷、照顧農民都沒停，農業部近年推動照顧農村長輩的綠色照護，許多農漁會都利用空間提供服務，也獲得長輩回響。農業部輔導司表示，許多農漁會在農業部三年期培育綠照站志工補助結束後，擬自行編列經費投入。

輔導青農回鄉 組產銷班加值農漁貨保障收入

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近年農漁會轉型有成，農業部輔導司副司長陳怡任表示，農漁會除鼓勵輔導青農回鄉與組成產銷班外，也投入加工，讓農漁產品加值，另投入保價契作，還有協助推廣農民福利政策，如說明農業職災保險等保障，讓農民收入穩定、執業有保障，且農漁會對這些業務經營績效表現亮眼，更獲得農民支持。

綠色照護站3年有成 逾百家農漁會自編預算持續運作

農業部於二○二○年開始推動服務農漁村長輩的綠色照護站，一開始僅卅一家農漁會投入，現在已超過一百廿家。綠色照護站提供飲食、療癒、照顧，用農漁會既有的空間結合農漁會家政班設計的高齡友善均衡餐飲，還輔導農漁會人員運用當地材料設計適合長者的團康活動，協助長輩紓壓放鬆等。

陳怡任表示，農業部提供農漁會三年期的人員培育等費用，許多農漁會設置綠色照護站後，因為會員滿意度高，打算在農業部補助結束後，自行編列經費培訓專業人員。

農業部創建電商平台 農易送物流助農民降成本

拚服務外，讓農漁民賺錢更是農漁會重要的任務之一，許多農漁會近年投入許多加工品，因為品質好、有創意，被不少自媒體經營者看上推薦、合作營銷。

農漁會的產品除了在農會超市販售，農業部媒合由十三家農漁會成立「台灣農創興業股份有限公司」也創建電商平台，平台「普利共好商城」免收上架費，讓民眾可以直接跟產地買最「青」的鮮貨，搭配農業部前年九月推出的「農易送」物流系統，民眾可在指定超商或是赴農漁會取貨，運費還減少超過三成。

陳怡任表示，目前已有兩百一十五家農漁會加入「農易送」系統，網購寄件量、取件量今年二月都創新高，各約一．五萬、五．八萬件，台南、屏東兩區域都突破萬件，還有不少都會區的農會如三重、北投等農會利用該物流系統和產地農會合作打團體戰販售，都賣出好成績。

農業部和物流業者合作推出農易送，降低農漁會產品的物流成本，增加競爭力。（記者楊媛婷攝）

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