光豐農會3/23箭筍宴 180桌開賣秒殺

光復鄉太巴塱現採箭竹筍新鮮，今在吉安鄉哈囉公園可免費品嚐火烤箭筍。（記者花孟璟攝）

2025/03/15 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海岸山脈的箭筍目前一台斤仍在四、五百元之譜，花蓮箭筍最大產地光復鄉將在下周舉辦太巴塱箭筍饗宴，席開一百八十桌已被訂購一空。農會總幹事張明發說，沒訂到的人今天起可到吉安哈囉公園購買產地直送的箭筍，還免費招待品嘗烤箭筍，歡迎消費者直接向農夫購買。

產地直送 今起哈囉公園開賣

花蓮從秀林鄉到富里鄉、卓溪鄉的淺山都有生產箭竹筍，最出名就在海岸山脈山腳下的太巴塱部落箭筍，光豐地區農會行銷箭筍超過廿年，每年舉辦盛大箭筍饗宴，今年饗宴將在下週日三月廿三日舉辦，地點太巴塱部落祭祀廣場。

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光豐地區農會總幹事張明發說，十菜一湯的箭筍饗宴，由光復鄉六家餐飲外燴業者共襄盛舉，一桌十菜一湯菜色包括原味四福拼盤、臘味箭筍、金沙東昇南瓜、箭筍梅干蹄膀、白斬珍珠雞、鮮蝦燴炒箭筍、櫻花蝦龍鳳飯、樹子清蒸海雞母、席撈箭筍湯、籐心山藥養生箭筍湯等菜餚，原價四千五百元、行銷特惠價三千五百元，原定席開一百六十桌一天內迅速秒殺，再加開廿桌也被掃光。

後天市集登場 烤箭筍免費吃

農會表示，來不及訂桌箭筍大餐，也可到吉安鄉黃昏市場對面「吉安哈囉公園」購買，今天下午三點半開跑，現場除了展售產地現採新鮮箭筍，也將提供免費的火烤箭筍讓民眾嚐鮮，還有名廚教學、箭筍創意料理品嘗，歡迎民眾參加，預計今天起到五月初每天都會在吉安擺攤展售。

此外，後天下午三點在光復鄉馬太鞍祭祀廣場也有箭筍市集開賣，現場有原住民石頭火鍋體驗、火烤箭筍、箭筍剝殼趣味競賽等、以及限量烤箭筍免費吃。

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