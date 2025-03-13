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    西螺福興宮臉書遇「駭」 警方偵辦

    雲林縣西螺福興宮臉書粉絲專頁，10日晚間疑似遭駭客入侵。（記者李文德攝）

    雲林縣西螺福興宮臉書粉絲專頁，10日晚間疑似遭駭客入侵。（記者李文德攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮臉書粉絲專頁，有十三萬人追蹤，十日晚間疑似遭駭客入侵，專頁簡介被改為西班牙文「這地方提供最好的浪漫劇情片」，現專頁已遭關閉下架。廟方表示除報警外，呼籲各宮廟也注意資安。

    「西螺福興宮太平媽」專頁有十三萬名追蹤者，廟方都會張貼活動大小事，但近兩日卻莫名出現貼出西班牙短影音貼文，專頁簡介翻譯下來為「提供最好的浪漫戲劇電影的地方」，甚至更有帳號也以西班牙文留言。

    廟方證實，確實遭駭客攻擊，前天嘗試搜尋粉絲專頁名稱依舊能找到，但廟方帳號管理權都已被不明人士全面移除，簡介也遭擅自竄改。現疑似民眾大量檢舉該專頁被盜用，已被關閉。現在宮廟相關貼文已移「西螺福興宮太平媽祖」備用專頁，除了報警更已請電腦工程師向臉書公司提出異議，希望能順利取回帳號管理權。

    福興宮強調，臉書擁有廣大用戶，台灣也有許多宮廟都藉此社群平台用心經營帳號，作為主要社群宣傳管道，希望臉書公司能夠多重視資安問題；縣警局表示，已由刑警大隊科技犯罪偵查隊受理，將與刑事局研發科共組專案小組，追查相關犯嫌身分，進行後續偵辦。

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