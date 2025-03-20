為三方會鋪路？ 美、俄下一輪會談 最快23日展開

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

2025/03/20 19:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基19日通話後，克里姆林宮20日表示，美國與俄羅斯的下一輪會談，可能最快在23日，或者下週初舉行。在這同時，華府也準備在接下來幾天，與基輔方面會談。

根據《法新社》20日報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，「或許不會是週日（23日），正在討論一些細節，有可能是下週一開始」。稍早澤倫斯基說，基輔和華府雙方人員，準備「未來幾天」在沙烏地阿拉伯會面。

請繼續往下閱讀...

目前還不清楚美方官員會在同一天，分別與烏克蘭或俄羅斯會談，或者有可能是美、烏、俄三方面對面會談。

美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）19日曾表示，美國與俄國的「技術團隊」將在利雅得會面，「聚焦在實施並且擴大總統川普從俄羅斯那獲得的部分停火承諾」。

俄國總統普廷18日與川普通話，同意針對烏克蘭能源基礎設施停火、而非美國提出、已獲烏國同意的全面停火30天；隨後川普19日與澤倫斯基通電話，兩人討論前一天川、普兩人通話達成的共識，川普也提出由美國接管烏國遭俄國佔領的札波羅熱核電廠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法