為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為三方會鋪路？ 美、俄下一輪會談 最快23日展開

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

    2025/03/20 19:03

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基19日通話後，克里姆林宮20日表示，美國與俄羅斯的下一輪會談，可能最快在23日，或者下週初舉行。在這同時，華府也準備在接下來幾天，與基輔方面會談。

    根據《法新社》20日報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，「或許不會是週日（23日），正在討論一些細節，有可能是下週一開始」。稍早澤倫斯基說，基輔和華府雙方人員，準備「未來幾天」在沙烏地阿拉伯會面。

    目前還不清楚美方官員會在同一天，分別與烏克蘭或俄羅斯會談，或者有可能是美、烏、俄三方面對面會談。

    美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）19日曾表示，美國與俄國的「技術團隊」將在利雅得會面，「聚焦在實施並且擴大總統川普從俄羅斯那獲得的部分停火承諾」。

    俄國總統普廷18日與川普通話，同意針對烏克蘭能源基礎設施停火、而非美國提出、已獲烏國同意的全面停火30天；隨後川普19日與澤倫斯基通電話，兩人討論前一天川、普兩人通話達成的共識，川普也提出由美國接管烏國遭俄國佔領的札波羅熱核電廠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播