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    基隆喜豬橋南向車道 14日起夜間封閉

    基隆市將於14日晚間10點至隔天清晨6點，封閉中正路喜豬橋南向車道。（記者盧賢秀攝）

    基隆市將於14日晚間10點至隔天清晨6點，封閉中正路喜豬橋南向車道。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/12 05:30

    信一路往中正高架橋 須改道

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場工程，將於三月十四日至廿五日進行鋼構吊裝工程，晚上十點至隔天清晨六點封閉「喜豬橋」南向（往中正高架橋和火車站）車道，但調整北上車道給中正路南向車輛通行，唯信一路的車輛不能直接上中正高架橋，需繞道而行，往中正區北向的車輛一律右轉仁一路改道，提醒駕駛注意行駛。

    市府都市發展處指出，為延續基隆港區海洋廣場兩側廣場景觀工程，除已完成東西岸廣場景觀工程連接，東岸郵輪廣場與市民廣場之間，將在中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連兩個廣場，未來民眾可從國門廣場、海洋廣場一路走到至東岸市民廣場與市區。

    景觀天橋平台鋼構吊裝

    都發處指出，目前工程正趕工中，十四日至廿五日進行景觀天橋平台主體鋼構吊裝作業，施工期間將封閉喜豬橋南向車道，調整北上車道給往中正高架橋銜接高速公路及往市區方向車輛行駛，信一路往中正高架橋車輛必須提前繞道義一路、信三路再左轉中正路上高架橋。

    中正高架橋下橋的車輛及市區往中正區的車輛一律右轉仁一路，經富狗橋、信一路右轉中正路，現場將有義交進行交管及引導，完成後即重新調整為四線車道。整體工程將於今年八月完工。

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