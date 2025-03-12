北市身障青年走入關懷據點 服務銀髮族

台灣牽牛花運動家長協會，輔導身障青年走入社區關懷據點服務銀髮族。（記者劉詠韻攝）

2025/03/12 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾獲台北市政府公益彩券盈餘基金補助的台灣牽牛花運動家長協會，昨上午於身心障礙服務處發佈計劃成果分享，統計顯示身障青年經過培力課程涵蓋社會適應、心理支持及人際關係與團體動力等領域），有效提升他們對於自信心與社會的適應能力。

據了解，由台灣牽牛花運動家長協會主辦，並獲台北市府公益彩券盈餘基金補助的「身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫」，目的在於培養身障青年在社會中的信心、提高身障青年社會參與能力的實踐。

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七位參與培力的青年障礙類別不同，有三位腦性麻痺，其中一位包括視障者，以及四位自閉症患者。一名身障青年母親表示，她期望孩子能夠融入社會並發揮自身價值，透過台灣牽牛花運動家長協會熱烈響應，系統性且專業的培力課程，讓身障青年走入社區關懷據點，與長者互動，從而優化身障者與銀髮族的服務模式結合。

這項創新模式成功讓身障青年從被照顧者轉變為助人者，獲得社會各界的高度肯定；根據統計，參與活動的長者滿意度超過九十％，對身障青年的付出與努力表示肯定與讚賞，並為台北市將來推動身障者社會參與提供可行的示範案例。

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